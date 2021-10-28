Как в Москве проходит первый день новых ковидных ограничений

Улицы в центре Москвы утром в четверг непривычно опустели. В метро относительно людно было только в час пик, уже к 11.00 общественный транспорт стал "возить воздух". Однако картина в отдаленных районах отличалась: на крупных ТПУ, вокзалах и в автобусах было так же многолюдно, как и до ограничений.

Как и было предписано указом мэра Сергея Собянина, вся сфера услуг закрылась. Не работают фитнес-центры, спа-салоны, парикмахерские. При этом на дверях этих заведений висят объявления: клиентов предупреждают, что нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно.

Заведения общепита работают только на доставку и навынос. Как убедился корреспондент "РГ", встретив первый день ограничений в форме курьера, количество заказов существенно возросло. В час "прилетает" даже по 4-5, хотя в обычные дни - максимум 1-2.

В ресторанах зоны для посетителей и курьеров четко разграничены. Впрочем, в большинстве заведений не так много людей, москвичи уже привыкли заказывать еду на дом и в офис.

А вот в McDonald's рядом с Киевским вокзалом образовалась очередь. Охрана не пропускает всех сразу, многим приходится ожидать на улице. Многие из тех, кто выходит из "макдака" с пакетами, разворачивают еду прямо на улице. Рядом находятся лавочки, которые сегодня превратились в осенние веранды.

Вход в многие рестораны перегорожен. Курьеры и посетители могут заказать еду у администратора, а потом подождать на улице. Эта перспектива многих не радует, поэтому в основном люди заказывают еду через агрегаторов. И при этом даже готовы ждать дольше обычного: "зеленые и желтые человечки" в первый нерабочий день оказались весьма востребованы.