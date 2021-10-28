В Москве из-за коронавируса закрылась сфера услуг

Утром 28 октября в Москве не открылись предприятия сферы услуг: как убедился корреспондент "РГ", предприятия бытового обслуживания выполнили указ мэра Сергея Собянина о режиме нерабочих дней.

Ранее сообщалось, что с 28 октября по 7 ноября вводится ряд ограничений, призванных не допустить распространения вируса. На дверях парикмахерских, прачечных, фитнес-центров, которые в 8:00 обычно уже открыты, появились соответствующие объявления.

Транспорт, как и анонсировалось, работает без ограничений. В автобусах, которые едут из спальных районов в сторону метро, по-прежнему многолюдно.

В школах и дошкольных учреждениях начались каникулы. Детские сады перешли в режим дежурных групп: их посещают дети, у которых родители ездят на службу в нерабочие дни.