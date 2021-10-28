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28.10.2021 10:32
Рубрика: Происшествия

Жителя Забайкалья осудили на 18 лет за убийство главы УФСИН на охоте

Текст: Дина Непомнящая

К 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорил суд 62-летнего жителю Забайкальского края. Мужчину признали виновным в убийстве начальника регионального управления ФСИН Евгения Шихова и еще одного мужчины.

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Согласно материалам дела, трагедия произошла 24 апреля на территории охотничьего хозяйства в Карымском районе. Подсудимый был пьян, без видимых причин он начал конфликтовать с двумя гостями, находившимися в охотничьем домике, и выстрелил в них из гладкоствольного охотничьего ружья 12 калибра. Шихов скончался на месте, его товарищ умер по пути в больницу.

- Кроме того, после этого фигурант угрожал убийством еще одному мужчине, который в этот момент находился на территории охотничьего хозяйства, - отметили в пресс-службе СУ СК по Забайкалью.

За время расследования были допрошены больше 50 человек, провели свыше 20 судебных экспертиз. Доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора.

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