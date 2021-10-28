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28.10.2021 10:22
Рубрика: Власть

В Пензенской области открыли новые койки для лечения коронавируса

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области появились дополнительные койки в "красной зоне" для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее такое поручение сделал глава региона. Олег Мельниченко отметил, что на сегодняшний день эпидситуация в Пензенской области характеризуется как неблагополучная. Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти.

- На сегодняшний день 2,7 тысячи человек находятся на кислороде. В сутки уходит более 16 тонн кислорода. К ИВЛ подключено 150 человек, среди них немало людей трудоспособного возраста, - уточнил Олег Мельниченко.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Олег Мельниченко встретился с вице-премьером правительства РФ

По словам врачей, вирус настолько агрессивный, что ухудшение развивается буквально за сутки - с легкой до тяжелых форм. В стационары все чаще поступают молодые люди без отягощенного анамнеза.

Для оказания своевременной помощи в ближайшее время в регион поступит дополнительно 800 единиц концентраторов кислорода на сумму 69 миллионов рублей. Это позволит обеспечивать кислородной терапией около двух тысяч человек.  Кроме того, к двум имеющимся будет дополнительно развернуто еще две кислородные станции в медицинских учреждениях. До конца года в больницах будут действовать шесть таких станций. Общий объем вырабатываемого по региону медицинского кислорода увеличится и составит порядка 12 тонн в сутки.

Дополнительные средства из областного бюджета выделены на закупку четырех аппаратов плазмофереза. Один аппарат уже доставлен и монтируется в областной больнице имени Бурденко. Поставка еще трех запланирована в ближайшее время.

- Это позволит нам спасать особо тяжелых больных и беременных женщин, которые находятся между жизнью и смертью, - подчеркнул глава региона.

Развернуто 4543 койки, из них 4267 - заняты находящимися на лечении пензенцами. Среди них более 3,6 тысячи человек имеют диагноз пневмония. Свободных всего 300 коек, что составляет 6,6 процентов от общего коечного фонда.

- Это критический рубеж, ниже которого мы уходить не можем, поэтому на сегодняшний день принято решение о развертывании дополнительного коечного фонда, - проинформировал глава региона. - Для этого будут задействованы места в участковых больницах и офтальмотологии. Кроме того, дополнительные места будут развернуты в санатории имени Володарского. К имеющимся ста инфекционным койкам, развернутым на его базе, дополнительно открывают еще сто коек. Они необходимы для перевода на долечивание тяжелых пациентов, которые не нуждаются в интенсивном лечении, но еще должны находиться под наблюдением врачей и получать медицинскую помощь в условиях стационара. Речь идет о стабильных пациентах с положительной динамикой на фоне лечения.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
В Пензенской области бесплатно газифицируют отдельные домовладения

Экстренная медицинская помощь продолжает оказываться в полном объеме. В борьбе с пандемией задействовано 3,5 тысячи медицинских работников, кроме того привлечены ординаторы мединститута и старшекурсники медицинских училищ. Работает 145 бригад скорой медицинской помощи.

- Чтобы разорвать цепочку распространения вируса, снизить нарастание количества заболевших и нагрузку на систему здравоохранения Пензенской области, сократить летальность, нам придется ввести дополнительные ограничительные меры. Сейчас они находятся на стадии обсуждения в региональном правительстве и Роспотребнадзоре. О них будет сообщено дополнительно, - пояснил Олег Мельниченко.

Вакцинация остается единственным способом профилактики заболеваемости COVID-19.

Темпы вакцинации в Пензенской области достаточно высокие, однако, требуемый процент привитых еще не достигнут. Первую аппликацию, не включая привитых повторно, получили 50 процентов взрослого населения.

Справка "РГ"

Пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции и гриппа можно ежедневно, включая выходные дни. Пункты вакцинации в поликлиниках с понедельника по пятницу работают с 8 до 18 часов, в субботу и воскресенье - с 8 до 13 часов. В крупных торговых центрах Пензы сделать прививку можно будет в любой день с 30 октября по 7 ноября с 12 до 18 часов.

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