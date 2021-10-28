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28.10.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

Командование Балтфлота поощрит морпехов за спасение людей в Балтийске

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
После взрыва бытового газа в жилом доме в Балтийске одними из первых пришли на помощь пострадавшим морские пехотинцы Балтийского флота.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сержанты Юрий Прохоренко и Раджаб Резванов спасли нескольких человек из горящего и задымленного здания.

Жильцы дома в Балтийске жаловались на запах газа за час до взрыва

Взрыв газовоздушной смеси в городе военных моряков произошел днем 26 октября на первом этаже пятиэтажного дома 1972 года постройки на улице Ушакова. Вылетели стекла в этом доме и в соседнем, в здании начался пожар.

В этот момент Юрий Прохоренко находился неподалеку. Услышав звук взрыва, он бросился туда. Вместе с двумя прохожими он помог эвакуироваться четверым жильцам квартиры со второго этажа. Они жили прямо над квартирой, где взорвался газ, и не могли выбраться из дома через подъезд из-за сильного задымления.

Юрий рассказал, что пришлось буквально руками ловить двоих детей, которые выпрыгивали через окно со второго этажа, а потом и их родителей. Эвакуация прошла успешно, никто не пострадал.

Другой военнослужащий соединения морской пехоты БФ, Раджаб Резванов, вместе с другом вынес с четвертого этажа здания пожилую женщину. В момент взрыва она спала и самостоятельно не могла покинуть горящее здание.

За проявленное мужество при спасении людей военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота.

В результате взрыва в Балтийске пострадавших нет. Предварительно причиной возникновения ЧП считают утечку бытового газа. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Фото: Рамуня Михеева /vk.com
В Балтийске расселят жильцов дома, где взорвался газ

Как сообщил глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников, в доме восстановлены электроснабжение и водопровод, ведутся работы по восстановлению газоснабжения. Вопрос с остеклением выбитых окон планируется решить в течение ближайших двух дней.

Часть жильцов пострадавшего дома разместилась у родственников, для остальных развернут пункт временного размещения в местной гостинице "Волна". Конструктивная безопасность здания, по заключению специалистов, не нарушена. Дом охраняется силами Росгвардии, отдела полиции МВД по Балтийскому району и сотрудниками военной полиции.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Взрывы газа в домах

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