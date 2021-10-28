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28.10.2021 20:44
Рубрика: Происшествия

Леонид Рошаль: Отпустите Сушкевич, я готов сесть вместо нее!

Текст: Ирина Невинная
"Отпустите Сушкевич, я готов сесть вместо нее!" - с таким эмоциональным заявлением выступил в четверг, 28 октября, известный детский хирург и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на очередном съезде НМП.

"Мы считаем, что это дело неправильно оценено. Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Мы полагаем, что заключение под стражу врача неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу", - заявил Леонид Рошаль.

Фото: страница Елены Мисюриной в сети Facebook
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Президент НМП написал письменное поручительство за Элину Сушкевич с просьбой освободить врача из-под стражи до суда, но вчера суд отказал в удовлетворении этой просьбы, подтвердив законность ареста врачей, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда.

"Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача Мисюриной, я снова предлагаю - отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее", - заявил Рошаль.

Напомним, в декабре 2020 года прокуратура подала апелляционное представление в Калининградский областной суд на оправдательный приговор калининградским медикам, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда. В мае 2021 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой - дело было направлено на новое рассмотрение. В июне 2021 года Верховный Суд по ходатайству заместителя генерального прокурора перенёс повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич в Московский областной суд. 4 октября 2021 года, во время первого слушания по делу, Мособлсуд отправил Сушкевич и Белую в СИЗО на три месяца.

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