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28.10.2021 13:41
Рубрика: Власть

Бронирование в отелях и санаториях Крыма снизилось на 15 процентов

Текст: Илья Изотов

Из-за введения жестких ограничительных мер (бронирования номеров и заселения исключительно по QR-кодам) бронирования на отдых в официальных средствах размещения - гостиницах и санаториях Республики Крым - снизились на 15-20 процентов. Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- С начала недели мы наблюдаем некоторое снижение спроса, - констатировал министр. - Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее министр сообщал о бронировании на ноябрьские выходные до 80 процентов мест в люксовом сегменте отдыха.

По словам гендиректора отеля "Алые паруса" в Феодосии Анны Нерозиной, начиная с субботы 23 октября службе ресепшн пришлось работать в режиме горячей линии - обзванивать ожидаемых в Крыму гостей, чтобы срочно проинформировать их о новых правилах заселения.

- Мы фиксируем отмену порядка 20 процентов броней, - рассказала Нерозина. - Я ожидала больше, честно говоря - думала, что меньше людей готовы ехать с QR-кодами и справками. Где-то 20-25 процентов у нас снимается с брони. Правда, тут же идут новые брони, но вала нет. Мой прогноз: особого ажиотажа в Крыму на эти каникулы не будет.

В результате, как отметила Нерозина, из 250 номеров отеля на ноябрьские выходные будут заняты всего около ста.

А вот бронирование жилья в Крыму, где как правило, не требуют QR-кодов, напомним, наоборот, на ноябрьские праздники выросло на 200 процентов.

Забронировать номер в гостинице, санатории, пансионате и любом ином легально работающем средстве размещения в Крыму можно только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном коронавирусе. А при поселении у гостя полуострова обязательно потребуют еще и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения). Но вот вводить QR-блокпосты, как в Севастополе, власти республики не планируют.

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