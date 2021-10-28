Полиция Астрахани расширила операцию по розыску сбежавшего бандита

Астраханские правоохранители расширили поисковые мероприятия в отношении 39-летнего уроженца Чечни Магомеда Алханова. Преступник, осужденный за бандитизм и подозреваемый в причастности к бандформированиям Басаева и Хаттаба, сбежал накануне из астраханской психбольницы.

Как писала "РГ", Алханова объявили в федеральный розыск. В регионе выставлены заградительные посты. Усилен контроль на границе с Казахстаном и административных границах с другими регионами. По сообщению пресс-службы УВД области, ведомство увеличило число личного состава, задействованного в поиске бандита. Полицейские обходят жилой сектор, осматривают производственные территории, сельхозугодия, дачи.

Участковые и сотрудники ППС беседуют с жителями и распространяют ориентировки. Представители ГИБДД досматривают все виды транспорта: личный, грузовой, общественный. Эксперты-криминалисты повторно изучают место происшествия

В пресс-релизе отмечается, что сотрудники полиции, выявив людей, похожих по приметам на разыскиваемого, могут доставлять их в участки для установления личности проверки причастности к преступлениям.

Полиция просит сообщать всю информацию о сбежавшем преступнике по телефонам 112, 102, 8-8512-40-01-16.