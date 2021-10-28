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28.10.2021 09:50
Рубрика: Власть

Соглашения Ялтинского форума на 40 млрд рублей подпишут до конца года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Все инвестиционные соглашения, которые планировалось подписать на шестом Ялтинском международном экономическом форуме, пока отмененном из-за пандемии, будут завизированы в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

Фото: iStock
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Он уточнил, что планировалось подписание соглашений на сумму порядка 40 миллиардов рублей. Теперь эта процедура будет растянута во времени.

- Планируем сделать это в ближайшее время, в даты, в которые планировалось провести форум, - Дмитрий заверил Ворона в интервью телеканалу "Крым 24". - Возможно, разведем эти события между собой - соглашения разной направленности. Хотели это сделать в дружеской обстановке с участием партнеров. Планировали приезд большого числа иностранных гостей - огромное количество делегаций должно было приехать для обмена опытом. Это позволило бы налаживать отношения с нашими иностранными партнерами и инвесторами. И обязательно подпишем соглашения, но только разобьем их на несколько направлений, чтобы не допускать большой концентрации людей.

По словам руководителя корпорации, более всего инвесторов на полуострове привлекают рекреационная сфера, строительство и агросектор. В экономику региона уже привлечено 80 миллиардов рублей инвестиций, что сопоставимо с доходной частью годового бюджета РК. И поставленная президентом России задача - привлечение в экономику Крыма не менее одного триллиона частных инвестиций до 2025 года - вполне реальна.

- Глаза боятся, а руки делают. Задача будет выполнена, в этом я уверен. Инвестиционный потенциал у региона великолепный, интерес инвесторов есть, у нас есть все факторы для того, чтобы мы реализовали поставленную задачу, - отметил Ворона.

В следующем году Корпорация развития Крыма представит онлайн-карту инвестиционных площадок региона, для которой сейчас накапливается необходимый материал. При этом власти нацелены на то, чтоб неиспользуемые земли в сельских поселениях "максимально попадали в оборот" инвесторов.

Напомним, власти решили перенести ЯМЭФ на весну 2022 года из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

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