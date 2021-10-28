Соглашения Ялтинского форума на 40 млрд рублей подпишут до конца года

Все инвестиционные соглашения, которые планировалось подписать на шестом Ялтинском международном экономическом форуме, пока отмененном из-за пандемии, будут завизированы в ближайшее время. Об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Дмитрий Ворона.

Он уточнил, что планировалось подписание соглашений на сумму порядка 40 миллиардов рублей. Теперь эта процедура будет растянута во времени.

- Планируем сделать это в ближайшее время, в даты, в которые планировалось провести форум, - Дмитрий заверил Ворона в интервью телеканалу "Крым 24". - Возможно, разведем эти события между собой - соглашения разной направленности. Хотели это сделать в дружеской обстановке с участием партнеров. Планировали приезд большого числа иностранных гостей - огромное количество делегаций должно было приехать для обмена опытом. Это позволило бы налаживать отношения с нашими иностранными партнерами и инвесторами. И обязательно подпишем соглашения, но только разобьем их на несколько направлений, чтобы не допускать большой концентрации людей.

По словам руководителя корпорации, более всего инвесторов на полуострове привлекают рекреационная сфера, строительство и агросектор. В экономику региона уже привлечено 80 миллиардов рублей инвестиций, что сопоставимо с доходной частью годового бюджета РК. И поставленная президентом России задача - привлечение в экономику Крыма не менее одного триллиона частных инвестиций до 2025 года - вполне реальна.

- Глаза боятся, а руки делают. Задача будет выполнена, в этом я уверен. Инвестиционный потенциал у региона великолепный, интерес инвесторов есть, у нас есть все факторы для того, чтобы мы реализовали поставленную задачу, - отметил Ворона.

В следующем году Корпорация развития Крыма представит онлайн-карту инвестиционных площадок региона, для которой сейчас накапливается необходимый материал. При этом власти нацелены на то, чтоб неиспользуемые земли в сельских поселениях "максимально попадали в оборот" инвесторов.

Напомним, власти решили перенести ЯМЭФ на весну 2022 года из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.