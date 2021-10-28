Роспотребнадзор назвал условие посещения массовых мероприятий

Граждане могут посещать закрытые массовые мероприятия при заполняемости до 70% при наличии QR-кодов. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города. Изменения вступают в силу с 15 ноября.

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание", - говорится в постановлении.

Ранее президент России назвал вакцинацию "главным оружием от коронавируса". По его словам, принуждать граждан вакцинироваться от коронавируса ни в коем случае нельзя, необходимо "настойчиво и уважительно" убеждать их в необходимости сделать прививку.