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28 октября 2021 г.

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.10.2021 № 26 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий"

Зарегистрировано 28.10.2021 № 65610

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.10.2021 г.

Вступает в силу с 15 ноября 2021 г.

В соответствии со статьей 31, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2004, № 35, ст. 3607) постановляю:

1. Внести изменение в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 12.07.2021, регистрационный № 64239) согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 г.

А.Ю.Попова


Приложение к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 октября 2021 г. № 26


Изменение, вносимое в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий"

Дополнить пунктом 3(1) следующего содержания:

"3(1). Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированный на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), государственных информационных системах субъектов Российской Федерации, иных информационных системах на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее вместе - информационный ресурс);

наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или ранее перенесенное заболевание, сформированного из информационного ресурса;

принятие высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого предполагается проведение мероприятия, на основании заявки организатора мероприятия решения о возможности проведения мероприятия с учетом положений настоящего пункта и эпидемиологической ситуации по согласованию с главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации, а также обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего Постановления.".

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.10.2021 № 26
(pdf, PDF, 122 Кб)