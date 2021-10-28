С чем связан запрос Китая на дополнительные поставки электроэнергии из РФ

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" (единственный импортер российской электроэнергии) Александра Панина заявила журналистам, что Китай направил компании официальный запрос об увеличении поставок электроэнергии в ноябре - декабре 2021 года до 555 млн кВт ч в месяц. Сейчас компания в обычном режиме поставляет в Китай около 285-295 млн кВт ч в месяц.

"Есть мнение о том, что Китай столкнулся с проблемой майнинга криптовалют, который "отъедает" большой объем генерации в стране. В качестве единственного объяснения проблем Китая это вызывает определенные сомнения, поскольку майнеры уже несколько месяцев как начали переводить свои фермы в другие страны - Казахстан, Россию, страны Европы. Майнеры, действительно, являются большой проблемой, как часть комплексного объяснения проблемы это имеет право на существование", - пояснил Фролов.

В качестве другой причины резкого роста потребления электроэнергии в Китае эксперт назвал резкий рост объемов производства в стране и, как следствие, растущий спрос на энергоносители, который, в свою очередь, вызвал повышение цен. "Речь не только о газе, который на спотовых площадках в Азии гораздо дороже, чем в Европе. Выросли цены и на уголь, который является основным топливом для производства электроэнергии в Китае", - говорит Фролов.

Наконец, третий фактор, который мог вызвать дефицит электроэнергии в Китае, - погодные условия, которые уже негативно сказались на объеме производства электроэнергии на ветровых станциях в Европе. "Полагаю, что и Китай мог столкнуться с аналогичными проблемами, которые вызвали дополнительное давление на спрос на традиционные энергоносители", - считает эксперт.

Оценивая тот объем электроэнергии, который Китай запросил дополнительно у России, Фролов напомнил, что Китай всегда был одним из крупнейших покупателей электроэнергии в РФ.

"Надо понимать, что из Российской Федерации на внешние рынки идет порядка 11,5 млрд кВт ч. Сейчас по итогам года выйдут, скорее всего, на 20-21 млрд кВт ч. В абсолютных величинах это не столь впечатляющие объемы - сама Россия потребляет в целом более триллиона кВт ч. При этом Китай потребляет в несколько раз больше, чем Россия, и увеличение поставок из нашей страны на общем фоне выглядит не очень большой величиной. Но они позволяют закрыть часть возникшего дефицита", - отмечает Фролов.

Ранее сообщалось, что с серьезными перебоями с электроэнергией столкнулись большинство китайских провинций, они затронули уже более 300 млн человек.

Из 23 провинций Китая в 20 введены ограничения на потребление электроэнергии. В некоторых городах на северо-востоке Китая не работают светофоры и уличное освещение, в небоскребах остановлены лифты, в отдельных районах есть перебои с водоснабжением.