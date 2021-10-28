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28.10.2021 15:27
Рубрика: Экономика

С чем связан запрос Китая на дополнительные поставки электроэнергии из РФ

Текст: Василий Кошкин
Растущие потребности Китая в электроэнергии связаны с комплексом причин, среди которых выделяется рост промышленного производства в стране. Об этом "РГ" заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя сообщения о просьбе Пекина увеличить поставки электроэнергии из России почти в два раза.
Фото: Roman Pilipey/EPA Фото: Roman Pilipey/EPA
Фото: Roman Pilipey/EPA

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" (единственный импортер российской электроэнергии) Александра Панина заявила журналистам, что Китай направил компании официальный запрос об увеличении поставок электроэнергии в ноябре - декабре 2021 года до 555 млн кВт ч в месяц. Сейчас компания в обычном режиме поставляет в Китай около 285-295 млн кВт ч в месяц.

Фото: Getty Images
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"Есть мнение о том, что Китай столкнулся с проблемой майнинга криптовалют, который "отъедает" большой объем генерации в стране. В качестве единственного объяснения проблем Китая это вызывает определенные сомнения, поскольку майнеры уже несколько месяцев как начали переводить свои фермы в другие страны - Казахстан, Россию, страны Европы. Майнеры, действительно, являются большой проблемой, как часть комплексного объяснения проблемы это имеет право на существование", - пояснил Фролов.

В качестве другой причины резкого роста потребления электроэнергии в Китае эксперт назвал резкий рост объемов производства в стране и, как следствие, растущий спрос на энергоносители, который, в свою очередь, вызвал повышение цен. "Речь не только о газе, который на спотовых площадках в Азии гораздо дороже, чем в Европе. Выросли цены и на уголь, который является основным топливом для производства электроэнергии в Китае", - говорит Фролов.

Наконец, третий фактор, который мог вызвать дефицит электроэнергии в Китае, - погодные условия, которые уже негативно сказались на объеме производства электроэнергии на ветровых станциях в Европе. "Полагаю, что и Китай мог столкнуться с аналогичными проблемами, которые вызвали дополнительное давление на спрос на традиционные энергоносители", - считает эксперт.

Оценивая тот объем электроэнергии, который Китай запросил дополнительно у России, Фролов напомнил, что Китай всегда был одним из крупнейших покупателей электроэнергии в РФ.

"Надо понимать, что из Российской Федерации на внешние рынки идет порядка 11,5 млрд кВт ч. Сейчас по итогам года выйдут, скорее всего, на 20-21 млрд кВт ч. В абсолютных величинах это не столь впечатляющие объемы - сама Россия потребляет в целом более триллиона кВт ч. При этом Китай потребляет в несколько раз больше, чем Россия, и увеличение поставок из нашей страны на общем фоне выглядит не очень большой величиной. Но они позволяют закрыть часть возникшего дефицита", - отмечает Фролов.

Фото: Halyna Hutchins
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Ранее сообщалось, что с серьезными перебоями с электроэнергией столкнулись большинство китайских провинций, они затронули уже более 300 млн человек.

Из 23 провинций Китая в 20 введены ограничения на потребление электроэнергии. В некоторых городах на северо-востоке Китая не работают светофоры и уличное освещение, в небоскребах остановлены лифты, в отдельных районах есть перебои с водоснабжением.

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