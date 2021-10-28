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28.10.2021 18:09
Рубрика: ПДД

Сенатор назвал излишней мерой лишение прав за неоднократные нарушения ПДД

Текст: Дмитрий Гончарук
В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях не следует прописывать норму о лишении прав за систематические грубые нарушения Правил дорожного движения, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин.

Ранее стало известно, что в проекте нового КоАП есть пункт о лишении прав за грубое нарушение правил дорожного движения более трех раз в течение одного года. Срок лишения прав в этом случае может составлять от 1 до 1,5 лет.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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"Это мера излишняя. Все знают, что есть пересечение сплошной, выезд на красный сигнал светофора, значительное превышение скорости, и помнят, что за эти правонарушения предусмотрены штрафы, а потому вводить двойное наказание смысла нет", - сказал Цепкин порталу senatinform.ru.

При этом сенатор поддержал идею штрафовать водителей за опасное вождение до 3 тысяч рублей. Термин "опасное вождение" появился в ПДД еще в 2016 году, но ответственности за такие действия до сих пор нет. К случаям опасного вождения относятся резкое торможение, отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, препятствование обгону, если это создает угрозу ДТП.

#нарушения ПДД