Тизер: названа дата выхода нового эпизода South Park о коронавирусе

У культового мультсериала South Park, как мы недавно узнали, большое будущее - авторы сатирической комедии Трей Паркер и Мэтт Стоун подписали огромный контракт с Paramount.

В его рамках, среди прочего, было заявлено 14 полнометражек по "Саус Парку".

Первая из них выйдет 25 ноября. Называться она будет South Park: Post COVID, и в Сети уже есть её десятисекундный тизер. Подробностей сюжета пока нет. Выход следующего спецэпизода запланирован на декабрь этого года, передаёт TV Line.

Напомним, Паркер и Стоун ранее уже выпустили две специальные серии про коронавирус.