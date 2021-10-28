Постановление губернатора Тверской области от 27 октября 2021 года № 66-пг "О дополнительных мерах по противодействию распространению на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и законом Тверской области от 30.07.1998 № 26-ОЗ-2 "О защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" постановляю:

1. Установить, что в период с 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года включительно на территории Тверской области посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, зданий, строений, сооружений (помещений в них) торгово-развлекательных центров, торговых центров (комплексов), расположенных на площади более 1000 кв. м на территории городского округа город Тверь либо более 800 кв. м на территориях иных муниципальных образований Тверской области, допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - QR-код), или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, а также документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина.

2. Граждане, достигшие возраста 18 лет, для посещения в период с 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года включительно зданий, строений, сооружений (помещений в них) объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обязаны предъявлять документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина, а также:

1) либо QR-код, которым подтверждается:

получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - инфекция), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

перенесение инфекции и срок с даты выздоровления, не превышающий 6 календарных месяцев.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного устройства для считывания информации;

2) либо документ (справку), выданный государственным учреждением здравоохранения или иным учреждением здравоохранения, имеющим прикрепленное население на территории Тверской области, которым подтверждается:

получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

перенесение инфекции и срок с даты выздоровления, не превышающий 6 календарных месяцев;

3) либо медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний к вакцинации против инфекции, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, одновременно с отрицательным результатом лабораторного исследования на наличие возбудителя инфекции, полученным методом ПЦР не позднее чем за 72 часа до его предъявления (для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации против инфекции).

3. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в период с 28 октября 2021 года по 31 октября 2021 года включительно обеспечивать:

1) проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителями, достигшими возраста 18 лет, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", ее специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус", наличия документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, и соответствия данных о посетителе, указанных в QR-коде и документах, документу, удостоверяющему личность такого гражданина;

2) недопущение нахождения на территории, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых осуществляется их деятельность, посетителей, не имеющих QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших соответствующие QR-код или документы), в том числе путем установления дополнительных ограждений и (или) пунктов контроля.

4. Запретить в период с 28 октября 2021 года по 8 ноября 2021 года включительно на территории Тверской области:

1) проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в период с 23 часов до 6 часов;

2) осуществление деятельности предприятий общественного питания (предприятий питания) в период с 23 часов до 6 часов, за исключением доставки готовых блюд и обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







