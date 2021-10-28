В России появился еще один полноприводный кроссовер

Премиальный суббренд компании Chery - Exeed - объявил о старте продаж кроссовера TXL в России. Таким образом на нашем авторынке появился еще один полноприводный автомобиль.

Exeed TXL - это, по факту, обновленный CheryExeed TXL, появившийся у нас ровно год назад. За это время компания продала примерно 3 тысячи машин. С одной стороны, немного. С другой - более чем достаточно, учитывая небольшое поначалу число дилеров, не слишком раскрученный бренд и высокую для "китайца" цену.

Впрочем, теперь она стала еще выше - и сразу на 350 тысяч рублей. В "люксовой" комплектации новый TXL обойдется в 2,7 млн рублей, во Flagship - в 2,9 млн. Но в компании уверены, что автомобиль будет более популярным, чем его предшественник.

Дело в том, что и внешность у кроссовера стала интереснее за счет новой безрамочной решетки радиатора. И салон украсили огромным числом сенсорных экранов и панелей, а монитор цифровой приборки на манер Mercedes объединили с медиасистемой. И "умных" опций теперь у машины много.

Фото: Пресс-служба Exeed.

В топовой версии, например, в так называемый ADAS-пакет вошли адаптивный круиз-контроль с контролем дистанции спереди, системами удержания в полосе, помощи в пробках и распознавания дорожных знаков. В комплектации попроще есть мониторинг слепых зон, предупреждения о перекрестном столкновении сзади и ассистент открывания дверей. О более простых традиционных помощниках - и говорить не нужно, они были в TXL до обновления.

Из приятных дополнений к тому, что предлагал CheryExeed, выделим светодиодные фары в версии Luxury, стильную подсветку логотипа, подогрев сидений заднего ряда и беспроводную зарядку. В "топе" акустику Arkamys заменили на Sony. Ну а с технической точки зрения все по-прежнему: 186-сильный турбомотор 1.6 в связке с "роботом" 7DCT с двумя сцеплениями. Кстати, переключаются передачи крохотным рычажком - необычно. Ну и полный привод - он моментально вступает в дело при пробуксовке передних колес.

Кстати, накануне презентации пресс-служба Exeed подвела итоги продаж дорестайлингового TXL. Среди прочего, там назвали автомобили, на которые, по данным дилеров, владельцы меняли китайский кроссовер по Trade-in. Среди них названы Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Скорее всего, с ними и решили посоперничать в Exeed. По условиям гарантии китайцы конкурентов уже обошли - на TXL она составляет 7 лет или 200 тысяч километров пробега.