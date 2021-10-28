Вышел русский трейлер сериала про причуды российских царей "Великая"

Сервис more.tv представил на своем YouTube-канале локализованный трейлер второго сезона многосерийной клюквы "Великая" (The Great) - коллекции баек, басен, потешек и считалочек вприсядку из жизни русских монарших и присных.

Всё это - с тэглайном "Она поднимет Россию с колен" и заходом в кадр Джиллиан "агент Скалли" Андерсон - в роли Иоганны Елизаветы Гольдштейн-Готторпской, матери будущей Екатерины Великой. Которую играет, в свою очередь, Эль Фэннинг. Супруга же ее, практически полного идиота Петра III, играет Николас Холт.

"Действие разворачивается в России XVIII века. Юная дочь князя Ангальт-Цербстского проходит путь от никому не известной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики до будущей императрицы, одной из самых сильных монархов Российской Империи", - напомнил зачин шоу его синопсис.

Сочинил все Тони МакНамара ("Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, обещанный сиквел "Круэллы") - с позиции сценариста и продюсера проекта.

Премьера - 20 ноября.

Первый сезон вышел в мае 2020-го и критиками по большей части был расцелован.