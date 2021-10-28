Новости

Тизер: названа дата выхода нового эпизода South Park о коронавирусе 17:50
"Наследников" продлили на четвертый сезон 17:29
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 15:25
Вышел трейлер продолжения "Детей железной дороги" 14:54
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 14:37

Вышел русский трейлер сериала про причуды российских царей "Великая"

Новости
    28.10.2021, 17:01
Текст:   Олег Усков

Сервис more.tv представил на своем YouTube-канале локализованный трейлер второго сезона многосерийной клюквы "Великая" (The Great) - коллекции баек, басен, потешек и считалочек вприсядку из жизни русских монарших и присных.

Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Вышел трейлер боевика "Тупик" с Брюсом Уиллисом в роли злодея

Всё это - с тэглайном "Она поднимет Россию с колен" и заходом в кадр Джиллиан "агент Скалли" Андерсон - в роли Иоганны Елизаветы Гольдштейн-Готторпской, матери будущей Екатерины Великой. Которую играет, в свою очередь, Эль Фэннинг. Супруга же ее, практически полного идиота Петра III, играет Николас Холт.

"Действие разворачивается в России XVIII века. Юная дочь князя Ангальт-Цербстского проходит путь от никому не известной немецкой принцессы Софии Августы Фредерики до будущей императрицы, одной из самых сильных монархов Российской Империи", - напомнил зачин шоу его синопсис.

Сочинил все Тони МакНамара ("Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, обещанный сиквел "Круэллы") - с позиции сценариста и продюсера проекта.

Премьера - 20 ноября.

Первый сезон вышел в мае 2020-го и критиками по большей части был расцелован.

Новости

Вышел трейлер боевика "Тупик" с Брюсом Уиллисом в роли злодея 14:11
От COVID умер Валерий Степанов - судья из телепрограммы "Суд присяжных" 13:53
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 12:05
Умер итальянский джазмен и актер Франко Черри 11:36
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Netflix опубликовал трейлер продолжения документалки "Король тигров" 10:14
Появился трейлер документального фильма о Кевине Смите 10:14
В российский прокат выходит триллер "Прятки" про сквоттеров 09:53
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/PetterMalmberg
Актриса из сериала "Мост" Лил Терсериус умерла от кровоизлияния в мозг 11:16
Умер создатель теленовеллы "Рабыня Изаура" Жильберту Брага 27.10.2021
Умер актер Станислав Хлавнович 27.10.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
Перенесены даты премьер в России "Дома Gucci" и "Прошлой ночью в Сохо" 27.10.2021
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 26.10.2021
Эмилия Кларк снимется в необычной романтической комедии 26.10.2021