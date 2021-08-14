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Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы"

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    14.08.2021, 17:27
Текст:   Козьма Лоханкин

Ничего неожиданного, конечно: Эмма Стоун сыграет в сиквеле "Круэллы". Об этом сообщает Deadline.

Фото: twitter.com/ AHSFX
Автор "Американской истории ужасов" Райан Мёрфи снимет еще две антологии

Контракт уже заключён, и это - большой успех Disney, ведь ранее ходили слухи о том, что актриса намерена подать в суд на компанию из-за выхода фильма на онлайн-платформе и, по её мнению, меньших сборов "Круэллы". Ну то есть Эмма могла взять пример со Скарлетт Йоханссон. Но, похоже, устаканилось.

"Круэлла" - игровой спин-офф "101 далматинца", рассказывающий о главной злодейке культового мультфильма. Премьера состоялась в июне этого года.

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