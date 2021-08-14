Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы"

Ничего неожиданного, конечно: Эмма Стоун сыграет в сиквеле "Круэллы". Об этом сообщает Deadline.

Контракт уже заключён, и это - большой успех Disney, ведь ранее ходили слухи о том, что актриса намерена подать в суд на компанию из-за выхода фильма на онлайн-платформе и, по её мнению, меньших сборов "Круэллы". Ну то есть Эмма могла взять пример со Скарлетт Йоханссон. Но, похоже, устаканилось.

"Круэлла" - игровой спин-офф "101 далматинца", рассказывающий о главной злодейке культового мультфильма. Премьера состоялась в июне этого года.