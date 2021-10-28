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28 октября 2021 г.

Указ губернатора Ярославской области от 28 октября 2021 года № 348 "О внесении изменений в указы Губернатора области от 18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности и на основании указов Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20 октября 2021 года, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:

"- проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00;".

1.1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.

1.2. В пункте 81:

1.2.1. В абзаце шестом слова "особого распоряжения" заменить словами "29 октября 2021 года".

1.2.2. Дополнить абзацами седьмым - одиннадцатым следующего содержания:

"Обязать граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и не имеющих сертификата о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании ею, соблюдать режим самоизоляции с 30 октября по 26 ноября 2021 года, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью;

- прямой угрозы жизни и здоровью;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на работе является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения.".

2. Внести в указ Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" изменение, исключив из пункта 1 слова ", на срок по 28 июля 2020 года включительно".

3. Указ вступает в силу с момента подписания.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области М.Я.Евраев



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