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29.10.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Автоэксперт предложил увеличить штраф за опасное вождение

Текст: Юрий Зубко
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Минюст предложил ввести в России штраф в размере 3000 рублей за опасное вождение. Такое нововведение содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который подготовило ведомство. Специально для "РГ" автомобильный эксперт Егор Васильев оценил возможные нововведения.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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"На самом деле опасное вождение, на мой взгляд, одна из самых больших проблем наших дорог. Поскольку не только непосредственно влияет на безопасность здесь и сейчас. Подобный стиль поведения имеет долгосрочное негативное влияние на безопасность, формируя в массовом сознании неверный и опасный шаблон стиля управления автомобилем.

Так что штраф за такое вождение вполне логичен и обоснован. И, если на этапе внедрения этой практики безопасности на наших дорогах станет больше, то отлично. А если нет, то финансовую нагрузку на нарушителей можно и повысить. Ведь безопасность превыше всего. И, возможно, эта мера отодвинет наступление эпохи полного отстранения человека от управлением автомобилем", - отметил эксперт.

Термин "опасное вождение" был введен в правила дорожного движения постановлением правительства России от 30 мая 2016 года и трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации".