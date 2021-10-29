Автоэксперт предложил увеличить штраф за опасное вождение

Минюст предложил ввести в России штраф в размере 3000 рублей за опасное вождение. Такое нововведение содержится в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который подготовило ведомство. Специально для "РГ" автомобильный эксперт Егор Васильев оценил возможные нововведения.

"На самом деле опасное вождение, на мой взгляд, одна из самых больших проблем наших дорог. Поскольку не только непосредственно влияет на безопасность здесь и сейчас. Подобный стиль поведения имеет долгосрочное негативное влияние на безопасность, формируя в массовом сознании неверный и опасный шаблон стиля управления автомобилем.

Так что штраф за такое вождение вполне логичен и обоснован. И, если на этапе внедрения этой практики безопасности на наших дорогах станет больше, то отлично. А если нет, то финансовую нагрузку на нарушителей можно и повысить. Ведь безопасность превыше всего. И, возможно, эта мера отодвинет наступление эпохи полного отстранения человека от управлением автомобилем", - отметил эксперт.

Термин "опасное вождение" был введен в правила дорожного движения постановлением правительства России от 30 мая 2016 года и трактуется как "неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, несоблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, резком торможении, за исключением экстремальных ситуаций, препятствовании обгону, если это создает угрозу аварийной ситуации".