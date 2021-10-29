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Чего ждать от нового российского сериала "Система"

Журнал
    29.10.2021, 14:31
Текст:   Софья Лисицына
Создатели сериала "Новенький" сняли новый проект, и он снова ориентирован на подростковую аудиторию. "Системой" выпускники детских домов называют совокупность учреждений для детей-сирот, и новый сериал - о трудностях адаптации в обществе таких ребят. Серии выходят сразу в открытом доступе - на YouTube-канале Star Media "ВЗРОСЛЫЕ НИКОГДА НЕ ПОЙМУТ" уже опубликованы первые две.
Фото: Предоставлено Star Media Фото: Предоставлено Star Media
Фото: Предоставлено Star Media

Проект создан при поддержке Института развития интернета и заявлен как психологический детектив. История начинается с убийства двух подростков в лесу близ провинциального городка. Жертвы оказываются выпускниками местного детского дома. В городе орудует банда - бывшие детдомовцы обирают своих же. Один из погибших был младшим братом главного героя - Иван Кочкин несколько лет назад сумел не попасться бандитам, сбежав в Москву. Теперь главный герой возвращается в родной город, чтобы выяснить судьбу брата и его денег, встречает свою бывшую любовь и вступает в конфронтацию с бандой главного антагониста.

Фото: КиноПоиск
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Основных персонажей сыграли начинающие актеры театра и кино. Кирилл Русин ("Вампиры средней полосы") сыграл Ивана, его персонаж - плутоватый приспособленец, но уже по первым двум сериям понятно, что авторы уготовили ему некую важную роль в победе добра над злом. За зло в сериале отвечает Денис Зайнуллин ("Дорогие товарищи!"), беспринципный главарь банды по имени Костян - ставки растут: если раньше Костян и его прихвостни промышляли воровством, грабежом и вымогательством, то теперь дело, очевидно, дошло и до убийств.

Есть в банде Костяна "лучик света" - молодой человек по имени Лёха присоединился к бандитам, потому что не видел для себя альтернативы после выхода в "большую жизнь". Его роль сыграл Василий Коковин ("Контакт"). Бывшую возлюбленную главного героя сыграла актриса с романтичной внешностью Татьяна Алтынник. Ее героиня давно задумывает бегство из городка и от соседства с бандой Костяна, а в герое Кирилла Русина она видит шанс начать новую нормальную жизнь.

В сериале присутствует линия с меланхоличным следователем Крайновым в исполнении Артема Будикова. Начальство велит ему поскорее закрыть дело с трупами детдомовцев, чтобы не образовался очередной "висяк", но совесть призывает следователя найти виновников и наказать их.

Фото: youtube.com/ Вечерний Ургант
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Как будут развиваться события сериала, мы узнаем в ближайшее время, новые серии (а в сезоне их восемь) будут выходить на YouTube каждую неделю.

Шоураннером проекта выступила Оксана Барковская. В игровое кино Оксана пришла их документалистики (среди ее работ - документальный фильм об Елизавете Глинке "Доктор Лиза", "Норд-Ост: 11-й ряд, или Дневник с того света", "Последний звонок Беслана"), поэтому для своих проектов ей удается находить цепляющие истории из жизни. В основу "Системы" также легли несколько реальных историй адаптации выпускников социальных учреждений в обществе.

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