Постановление губернатора Еврейской автономной области от 29 октября 2021 года № 309 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 19.10.2021 № 79-00-02/18-3011-2021, от 25.10.2021 № 79-00-02/18-3051-2021, от 27.10.2021 № 79-00-02/18-3066-2021 и от 28.10.2021 № 79-00-02/18-3120-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Еврейской автономной области проведение театрально-зрелищных, спортивных, досуговых, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и любых других массовых мероприятий, в том числе официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней.".

1.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"3. Ограничить с 30 октября 2021 года на территории Еврейской автономной области оказание юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, за исключением:

- оказания услуг по реализации продукции общественного питания на вынос без посещения гражданами помещений объектов общественного питания, услуг по доставке продукции общественного питания по заказам;

- оказания услуг общественного питания работающим в ночное время работникам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, на территориях которых расположены объекты общественного питания, с обеспечением невозможности доступа иных лиц в помещения указанных объектов в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут;

- оказания услуг общественного питания в зданиях автовокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, автозаправочных станций;

- оказания услуг общественного питания в пунктах общественного питания, расположенных на объектах дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории Еврейской автономной области.".

1.3. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:

"4.4. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы граждан в возрасте старше 60 лет, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), чья работа является критически важной для обеспечения функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов власти, на срок четыре недели для прохождения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.".

1.4. Дополнить пунктом 5 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"5. Обязать с 01 ноября 2021 года организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг фитнес-центров, услуг гостиничного хозяйства, услуг по демонстрации кинофильмов, с 15 ноября 2021 года организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих деятельность в торговых центрах, а также осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания:

5.1. Не допускать посещения фитнес-центров, кинотеатров, гостиниц, предприятий общественного питания, торговых центров гражданами, за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, без предъявления ими QR-кода о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или иного документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-кода о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) "вакцинация (проведение профилактических прививок)", и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, либо сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, и документа, удостоверяющего личность гражданина.

В случае предъявления гражданином сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), также предъявляется документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения.

5.2. Обеспечить проведение проверки действительности QR-кода о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-кода о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и соответствия данных, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность гражданина.".

1.5. Пункты 5, 6 признать утратившими силу.

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 2 слова "по 29 октября 2021 года включительно" заменить словами "по 20 декабря 2021 года включительно".

2.2. Дополнить пунктом 3 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"3. Установить, что на территории Еврейской автономной области не допускается посещение лицами старше 18 лет без предъявления ими QR-кода о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или иного документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо QR-кода о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не более шести месяцев назад, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной медицинской организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по работе (услуге) "вакцинация (проведение профилактических прививок)", и документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, либо сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения, и документа, удостоверяющего личность гражданина, следующих организаций и объектов:

с 01 ноября 2021 года - фитнес-центров, кинотеатров и гостиниц;

с 15 ноября 2021 года - предприятий общественного питания, торговых центров.

В случае предъявления гражданином сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), содержащего сведения о медицинских противопоказаниях к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) также предъявляется документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), полученный не ранее чем за 72 часа до посещения.

QR-код о полном курсе вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо QR-код о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), предъявляется лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".

2.3. В пункте 3:

2.3.1. Абзац первый дополнить словами ", с 30 октября 2021 года по 20 декабря 2021 года (включительно)".

2.3.2. В абзаце первом подпункта 3.1 слова "Обязать граждан в возрасте старше 65 лет" заменить словами "Обязать граждан в возрасте старше 60 лет, не прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),".

2.3.3. В подпункте 3.2 слова "в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта" заменить словами "в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего пункта".

2.3.4. В абзацах втором и третьем подпункта 3.3 слова "в соответствии с подпунктом 3.1 настоящего пункта" заменить словами "в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего пункта".

2.4. Дополнить пунктом 5 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"5. Обязать организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих официальные спортивные, официальные физкультурные, театрально-зрелищные, зрелищно-развлекательные мероприятия, а также осуществляющих деятельность в сфере торговли, услуг общественного питания, перевозки пассажиров и багажа, не допускать на соответствующие мероприятия, граждан, не использующих в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления маски, респираторы или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания, не предоставлять соответствующие услуги гражданам, не использующим указанные средства индивидуальной защиты.".

3. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 21.07.2021 № 214 "О приостановлении личного приема граждан" следующее изменение:

- в пункте 1 слова "Приостановить до 29.10.2021 (включительно) личный прием граждан" заменить словами "Приостановить до 20.12.2021 (включительно) личный прием граждан".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 ноября 2021 года.

Заместитель председателя правительства области Г.В.Соколова







