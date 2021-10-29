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29.10.2021 11:25
Рубрика: Власть

Кабмин РФ выделил 124 млн рублей на ремонт крымских школ после потопа

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму свыше 124,3 миллионов рублей на ликвидацию последствий летних паводков. Информация об этом размещена на портале правительства РФ.

Крыму на очистку русел рек выделили 88,6 миллиона рублей

Средства поступят из резервного фонда и будут направлены на ремонт 16 школ полуострова, пострадавших минувшим летом от ударов стихии.

Крым регулярно получает средства федерального бюджета на ликвидацию последствия ливней и паводка, обрушившихся на полуостров в конце июня и в августе. Так, восемь миллиардов рублей республика получила на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов рублей на расчистку русел рек Бахчисарая и Ялты, 4000 человек получили материальную помощь в размере 157 миллионов рублей. Также 400 миллионов рублей выделено международному детскому центру "Артек" на восстановление поврежденной ударами стихии инфраструктуры.

Напомним, в конце июня нынешнего года залповые ливни обрушились на Керчь, а затем Ялту. В результате пострадали десятки домов, объектов бизнеса и городской инфраструктуры. Керчь еще раз оказалась в эпицентре стихии в августе, когда в результате осадков часть города снова оказалась затоплена.

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