Кабмин РФ выделил 124 млн рублей на ремонт крымских школ после потопа

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Крыму свыше 124,3 миллионов рублей на ликвидацию последствий летних паводков. Информация об этом размещена на портале правительства РФ.

Средства поступят из резервного фонда и будут направлены на ремонт 16 школ полуострова, пострадавших минувшим летом от ударов стихии.

Крым регулярно получает средства федерального бюджета на ликвидацию последствия ливней и паводка, обрушившихся на полуостров в конце июня и в августе. Так, восемь миллиардов рублей республика получила на капитальный ремонт дорог, 100 миллионов рублей на расчистку русел рек Бахчисарая и Ялты, 4000 человек получили материальную помощь в размере 157 миллионов рублей. Также 400 миллионов рублей выделено международному детскому центру "Артек" на восстановление поврежденной ударами стихии инфраструктуры.

Напомним, в конце июня нынешнего года залповые ливни обрушились на Керчь, а затем Ялту. В результате пострадали десятки домов, объектов бизнеса и городской инфраструктуры. Керчь еще раз оказалась в эпицентре стихии в августе, когда в результате осадков часть города снова оказалась затоплена.