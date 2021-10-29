В Крыму из-за пандемии ограничили доступ в заповедники

В Республике Крым из-за пандемии коронавируса вводятся дополнительные ограничения на посещения некоторых заповедников и особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили пресс-служба Минэкологии Крыма и ФГБУ "Заповедный Крым".

В заповедниках "Опуский" и "Казантипский" с 1 ноября приостанавливаются групповые экскурсии по популярным эколого-просветительским маршрутам в сопровождении экскурсовода. Так, на мысе Опук не будут проводиться экскурсии "Урочище Опук" и "Между морем и озером", а на Казантипе - "Казантип Античный". Однако перечисленные маршруты доступны для самостоятельного посещения по пропускам.

Также ограничено пребывание граждан и въезд автотранспорта на территорию ландшафтно-рекреационного парка "Урочище Кизил-Коба".

А вот прогулки по пешеходным тропам Таракташской, Боткинской и Штангеевской на территории "Ялтинского горно-лесного заповедника" вновь возобновлены после устранения последствий летних ливней. Правда, для прогулки по территории заповедников надо заранее позаботиться об оформлении пропусков.

Напомним, накануне указом главы РК введены новые ограничения: для невакцинированных граждан старше 60 лет введен режим самоизоляции, а посещение торговых центров площадью свыше 300 квадратных метров будет возможно только по QR-кодам.