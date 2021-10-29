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Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов

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    29.10.2021, 15:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В результате опроса определилась десятка хорроров, которые наши соотечественники полагают максимально жуткими.

Фото: instagram.com/jensenackles
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках

Исследование проводились каналом "Настоящее страшное телевидение". Участвовали в нем зрители в возрасте от 18 до 75 лет, от которых требовалось отметить названия трех жанровых лент.

Картина следующая:

"Синистер" (2012 год, режиссер Скотт Дерриксон), фильм назвали 10% уч

Фото: KION
Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского
астников опроса;

"Реинкарнация" (2018, Ари Астер) - 9%;

"Ведьма из Блэр" (1999, Дэниэл Мирик и Эдуардо Санчес) - 8%;

"Заклятие" (2013, Джеймс Ван), "Звонок" (2002, Гор Вербински) и "Сияние" (1980,Стэнли Кубрик) - по 7%;

"Паранормальное явление"

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя"
(2009, Орен Пели) и "Мама" (2013, Андрес Мускетти) - по 6%;

"Нечто" (2011, ремейк ленты Карпентера от Маттиса ван Хейнигена-младшего) и "Проклятье" (2004, Такаси Симидзу) назвали по 5% участников.

При этом MK.RU, приводя статистику, уточняет: российский зритель, "пусть и в шутку, нередко принимает за кошмар окружающую его действительность или исторические события", в качестве самых страшных лент упомянув "Груз 200", "Хрусталёв, машину!" и "Иди и смотри".

Также стоит вспомнить, что ранее "Синистер" был назван самым страшным хоррором в истории кино в принципе.

Ранее сообщалось, что осенью россияне склонны чаще смотреть ужастики.

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