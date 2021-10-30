Какие документальные фильмы получат поддержку от Минкультуры

Министерство культуры подводит итоги защиты будущих кинопроектов не так, как в прошлые годы. Не затягивает с решениями. Всего несколько дней после питчингов, и списки тех, кто получит господдержку, готовы. Вот и сейчас: 27 и 28 октября экспертам были представлены документальные фильмы, которым нужны государственные субсидии, а уже 29-го стали известны те, кому отдано предпочтение. Что любопытно - если эксперты игрового кино рассмотрели в этом году около 90 проектов за два дня, то неигрового - около 100 проектов. И список тех, кто получит господдержку, соответственно больше. И еще раз подчеркнем: это означает, что документальное кино в наши дни - на волне. На новой кинематографической волне. Если учесть, что документальные фильмы и сериалы без поддержки министерства культуры сегодня создают видеосервисы и продолжают снимать телеканалы, то можно даже говорить о буме.

Список тех, кого поддержал Минкульт в 2021 году можно посмотреть по ссылке на сайте ведомства. Отметим, что о некоторых из этих проектов "РГ" рассказывала в статье, которая писалась во время их защиты.

Но все-таки приятно поздравить и рассказать, что государственные субсидии получат документальные ленты о театре "Современник" и его режиссере Викторе Рыжакове, который сменил легендарную Галину Волчек; новая работа режиссера Валерии Гай-Германики - о волонтерах, представителях движения аутричи; Сергея Дебижева - с участием Бориса Гребенщикова. Состоятся ленты и о киноведе Кирилле Разлогове - снимает его дочь вместе с одной из учениц (что любопытно, начали снимать, когда Кирилл Эмильевич был еще жив); и о Раисе Горбачевой, основанная на ее дневниках. Об этом проекте киностудии имени Горького "РГ" писала отдельно.

Свет увидят картины и об Иване Бунине, и об Андрее Тарковском, и проекты о современных поэтах, и об истории российского джаза - фильм приурочен к 100-летию этого направления в музыке и на защите его представлял лично саксофонист, звезда российского джаза номер один Игорь Бутман. Несколько будущих кинолент рассказывают об уникальных регионах России - Камчатке, Чукотке, дальнем Севере. Наконец-то, качественный документальный фильм о них снимут не иностранцы, а наши кинематографисты - у них есть шанс.

Поддержаны все три проекта, представленные в категории миноритарной копродукции - то есть произведенные совместно с другими странами. Это ленты про режиссера документалиста, звезду 90-х годов прошлого века Юриса Подниекса, про Дом Кино - фильм входит во французский цикл про легендарные кинотеатры мира. И третья лента - о француженке, которая разводит лошадей в Кабардино-Балкарии.

Также господдержку получат картины, снятые в особо востребованном сегодня жанре - научно-популярного кино. Это фильмы о математике, большом адронном коллайдере, квантовых "вспышках" и другие.