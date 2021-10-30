Какие документальные фильмы получат поддержку от Минкультуры

Список тех, кого поддержал Минкульт в 2021 году можно посмотреть по ссылке на сайте ведомства. Отметим, что о некоторых из этих проектов "РГ" рассказывала в статье, которая писалась во время их защиты.
Но все-таки приятно поздравить и рассказать, что государственные субсидии получат документальные ленты о театре "Современник" и его режиссере Викторе Рыжакове, который сменил легендарную Галину Волчек; новая работа режиссера Валерии Гай-Германики - о волонтерах, представителях движения аутричи; Сергея Дебижева - с участием Бориса Гребенщикова. Состоятся ленты и о киноведе Кирилле Разлогове - снимает его дочь вместе с одной из учениц (что любопытно, начали снимать, когда Кирилл Эмильевич был еще жив); и о Раисе Горбачевой, основанная на ее дневниках. Об этом проекте киностудии имени Горького "РГ" писала отдельно.
Свет увидят картины и об Иване Бунине, и об Андрее Тарковском, и проекты о современных поэтах, и об истории российского джаза - фильм приурочен к 100-летию этого направления в музыке и на защите его представлял лично саксофонист, звезда российского джаза номер один Игорь Бутман. Несколько будущих кинолент рассказывают об уникальных регионах России - Камчатке, Чукотке, дальнем Севере. Наконец-то, качественный документальный фильм о них снимут не иностранцы, а наши кинематографисты - у них есть шанс.
Поддержаны все три проекта, представленные в категории миноритарной копродукции - то есть произведенные совместно с другими странами. Это ленты про режиссера документалиста, звезду 90-х годов прошлого века Юриса Подниекса, про Дом Кино - фильм входит во французский цикл про легендарные кинотеатры мира. И третья лента - о француженке, которая разводит лошадей в Кабардино-Балкарии.
Также господдержку получат картины, снятые в особо востребованном сегодня жанре - научно-популярного кино. Это фильмы о математике, большом адронном коллайдере, квантовых "вспышках" и другие.