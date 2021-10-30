В Крым прибыла делегация Минздрава для помощи в борьбе с COVID-19

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во главе делегации из сотрудников министерства прибыл в Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Крыма.

"Специалисты прибыли с целью оценки ситуации по оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией и организации процесса вакцинации, а также с целью оказания методической помощи", - говорится в сообщении.

Сегодня Крым установил очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число выявленных в регионе за сутки случаев заражения COVID-19 перешагнуло символический барьер в 700 человек. За минувшие сутки диагноз коронавирус подтвержден и 701 пациента. С 30 октября по 7 ноября в Крыму объявлены нерабочие дни. С 25 октября в республике начали действовать новые, более строгие ограничительные меры.

В большинство общественных мест, включая крупные торговые центры, рестораны, кафе, спортзалы и сферу обслуживания людей пускают только по QR-кодам либо другим медицинским документами, подтверждающим наличие антител либо противопоказания к вакцинации. Для большинства профессий прививка становится обязательной. В республике созданы дополнительные прививочные пункты, а время работы всех мест вакцинации увеличено. Вместе с тем в Крыму отказались устанавливать блок-посты при въезде на полуостров, как это сделал Севастополь.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы с наиболее сложной эпидобстановкой для оценки ситуации на местах и оказания практической помощи. Позднее уже пресс-служба Минздрава сообщила, что министр и его заместители отправятся в девять регионов страны с наиболее непростой ситуацией.