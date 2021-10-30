Регулятор США разрешил прививать от COVID-19 детей в возрасте от 5 лет

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет.

"Сегодня FDA разрешило экстренное применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей 5-11 лет", - цитирует ТАСС заявление, опубликованное на сайте регулятора. Отмечается, что иммунный ответ на препарат у этой возрастной группы сравним с иммунным ответом у людей в возрасте от 16 до 25 лет.

На следующей неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США обсудят связанные с решением FDA клинические рекомендации.

Напомним, во вторник одобрить вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет рекомендовал Консультативный совет FDA. Ранее эта вакцина уже получила аналогичную сертификацию для вакцинирования детей 12-15 лет, а также была одобрена к применению с 16 лет.

Тем временем в пяти провинциях Китая намерены провести эксперимент: от коронавируса будут прививать детей в возрасте от 3 лет. Местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут.