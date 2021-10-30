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30.10.2021 03:13
Рубрика: В мире

Регулятор США разрешил прививать от COVID-19 детей в возрасте от 5 лет

Фото: AFP/JEFF KOWALSKY Фото: AFP/JEFF KOWALSKY
Фото: AFP/JEFF KOWALSKY

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило прививать детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Фото: Istock
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"Сегодня FDA разрешило экстренное применение вакцины Pfizer-BioNTech для детей 5-11 лет", - цитирует ТАСС заявление, опубликованное на сайте регулятора. Отмечается, что иммунный ответ на препарат у этой возрастной группы сравним с иммунным ответом у людей в возрасте от 16 до 25 лет.

На следующей неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний США обсудят связанные с решением FDA клинические рекомендации.

Напомним, во вторник одобрить вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет рекомендовал Консультативный совет FDA. Ранее эта вакцина уже получила аналогичную сертификацию для вакцинирования детей 12-15 лет, а также была одобрена к применению с 16 лет.

Тем временем в пяти провинциях Китая намерены провести эксперимент: от коронавируса будут прививать детей в возрасте от 3 лет. Местных жителей уже предупредили о предстоящей вакцинации несовершеннолетних. Отказаться родители не смогут.

В мире США Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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