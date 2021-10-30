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Рубрика: В мире

Саммит G20 в Риме станет последним для Меркель

Текст: Александр Саможнев
Уходящий канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в саммите G20. Она хочет провести серию двусторонних переговоров в Риме, в том числе с президентом США Джо Байденом с социал-демократом Олафом Шольцем, который является ее вероятным преемником. На парламентских выборах победу одержала СДПГ. Победившая партия представляет кандидатуру на пост канцлера. В настоящее время проходят коалиционные переговоры между СДПГ, "зелеными" и СвДП.

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, "Большая двадцатка" впервые соберется в Риме. У глав государств промышленно развитых стран есть множество тем для обсуждения. Прежде всего, борьба с коронавирусом и климатический кризис. Но хозяев уже постигла неудача. В связи с пандемией ни президент России Владимир Путин, ни глава Китая Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на конференции. Их представят министры иностранных дел, отмечает телеканал ORF.

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По замыслу организаторов, переговоры должны проходить под девизом: "Люди, планета, процветание". Поскольку встреча проходит непосредственно перед климатическим саммитом COP26, многие требовали от стран G20 сигнала, особенно по вопросу сохранения планеты. В конце концов, они ответственны за выброс, по меньшей мере, 75% вредных для климата газов.

На саммите будет уделено внимание и пандемии. Вопрос о том, как более бедные страны могут быть лучше обеспечены вакциной против коронавируса, вероятно, будет играть центральную роль. "После 18 месяцев пандемии результаты шокируют", - сказала Фридрике Редер из неправительственной организации Global Citizen. В то время как 70% людей в богатых странах прошли вакцинацию, рассматривается вопрос о введении третьей дозы вакцины, в бедных странах вакцинацию не прошли даже 3% людей.

Саммит "двадцатки" будет проходить 30-31 октября в конгресс-центре La Nuvola, в южной части итальянской столицы. Доступ туда разрешен только местным жителями или работающим в этом районе. Городские власти задействуют две тысячи полицейских для обеспечения безопасности. К ним присоединятся около 500 военнослужащих, готовых вмешаться в случае возникновения угрозы, передает телеканал Euronews.

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