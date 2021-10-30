Саммит G20 в Риме станет последним для Меркель

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, "Большая двадцатка" впервые соберется в Риме. У глав государств промышленно развитых стран есть множество тем для обсуждения. Прежде всего, борьба с коронавирусом и климатический кризис. Но хозяев уже постигла неудача. В связи с пандемией ни президент России Владимир Путин, ни глава Китая Си Цзиньпин не будут лично присутствовать на конференции. Их представят министры иностранных дел, отмечает телеканал ORF.

По замыслу организаторов, переговоры должны проходить под девизом: "Люди, планета, процветание". Поскольку встреча проходит непосредственно перед климатическим саммитом COP26, многие требовали от стран G20 сигнала, особенно по вопросу сохранения планеты. В конце концов, они ответственны за выброс, по меньшей мере, 75% вредных для климата газов.

На саммите будет уделено внимание и пандемии. Вопрос о том, как более бедные страны могут быть лучше обеспечены вакциной против коронавируса, вероятно, будет играть центральную роль. "После 18 месяцев пандемии результаты шокируют", - сказала Фридрике Редер из неправительственной организации Global Citizen. В то время как 70% людей в богатых странах прошли вакцинацию, рассматривается вопрос о введении третьей дозы вакцины, в бедных странах вакцинацию не прошли даже 3% людей.

Саммит "двадцатки" будет проходить 30-31 октября в конгресс-центре La Nuvola, в южной части итальянской столицы. Доступ туда разрешен только местным жителями или работающим в этом районе. Городские власти задействуют две тысячи полицейских для обеспечения безопасности. К ним присоединятся около 500 военнослужащих, готовых вмешаться в случае возникновения угрозы, передает телеканал Euronews.