В Судане сто демонстрантов пострадали в ходе беспорядков

Около ста демонстрантов пострадали в результате применения силовыми подразделениями оружия и слезоточивого газа, сообщает Центральный комитет врачей Судана.

"Сто человек пострадали на данный момент в демонстрациях по всей стране. Среди них случаи удушья и огнестрельные ранения", - говорится в отчете комитета.

Врачи также информировали о гибели двух демонстрантов в Омдурман в пригороде Хартума, где силовики применили оружие.

Напомним, после продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.