Вышел тизер нового "Джиперса Криперса"

На YouTube канале IGN появился 15-секундный тизер фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный". Лента выйдет в 2022 году.

О сюжете известно, что герои ужастика - Чейз и Лейн направляются на фестиваль Horror Hound, где Лейн начинает испытывать необъяснимые предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым города. "Пропитанные кровью развлечения перерастают в безумие", - говорится в описании.

Режиссёр - Тимо Вуоренсола ("Железное небо").

Первые две части "Джиперс Криперс" вышли в 2001 и 2003 годах и обрели свою фан-базу любителей хорроров. В 2017 году вышла третья часть. Всю трилогию снял Виктор Сальва.