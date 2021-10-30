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Вышел тизер нового "Джиперса Криперса"

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    30.10.2021, 13:04
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ IGN Фото: youtube.com/ IGN
Фото: youtube.com/ IGN

На YouTube канале IGN появился 15-секундный тизер фильма "Джиперс Криперс: Возрожденный". Лента выйдет в 2022 году.

Фото: kinopoisk.ru
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О сюжете известно, что герои ужастика - Чейз и Лейн направляются на фестиваль Horror Hound, где Лейн начинает испытывать необъяснимые предчувствия и тревожные видения, связанные с прошлым города. "Пропитанные кровью развлечения перерастают в безумие", - говорится в описании.

Режиссёр - Тимо Вуоренсола ("Железное небо").

Первые две части "Джиперс Криперс" вышли в 2001 и 2003 годах и обрели свою фан-базу любителей хорроров. В 2017 году вышла третья часть. Всю трилогию снял Виктор Сальва.

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