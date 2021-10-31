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Взломать за 60 секунд

Рецензии
    31.10.2021, 15:03
Текст:   Богдан Бобров
Вышедший этой весной боевик "Армия мертвецов" - как почти все проекты Зака Снайдера - получил неоднозначные отзывы от критиков и зрителей. Несмотря на невыдающиеся 67% свежести на Rotten Tomatoes и похожие оценки на других крупных площадках, компания Netflix дала зеленый свет на производство прямого сиквела и своеобразного приквела - "Армию воров".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Он посвящен предыстории взломщика Людвига Дитера и тому пути, который он прошел, чтобы в итоге отправиться в осажденный толпами зомби Лас-Вегас.

На момент начала картины он работает скромным банковским служащим и ведет канал на YouTube о взломах сейфов, не собирающий ни одного просмотра. Тем не менее его таланты не остаются незамеченными, и к нему обращается преступная группа, находящаяся в международном розыске. Возглавляет банду героиня Натали Эммануэль, которая - словно Рамона Флауэрс - на протяжении всего фильма меняет прически.

Вместе им предстоит вскрыть три сейфа, созданных по мотивам опер цикла "Кольцо нибелунга".

Композиционно картина является неким гибридом "Угнать за 60 секунд" и трилогии "Друзей Оушена". Причем отсылки к Николасу Кейджу и Брэду Питту несколько раз звучат из уст действующих лиц прямым текстом.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссером ленты указан исполнитель главной роли Маттиас Швайгхёфер, а Зак Снайдер значится только сценаристом и продюсером, но его влияние ощущается в полной мере. Аудио-визуальный почерк очень узнаваем и кричит о том, что это мог бы быть еще один "фильм Зака Снайдера".

И это идет скорее на пользу зрелищности - экшен сцены сняты свежо и изобретательно, а эпизоды взломов хранилищ с демонстрацией внутренностей сейфов выглядят интересно.

В целом проект выглядит более выигрышно по сравнению с "Армией мертвецов" - в нем есть хоть и простая, но понятная сюжетная линия, у персонажей - адекватная и продуманная мотивация. Поэтому происходящее на экране не вызывает того диссонанса, что было в оригинальной картине, где на фоне откровенного и бредового трэша пытались подниматься высокие темы.

Актеры со своими задачами также справились неплохо, хоть и отыгрывать им пришлось жутко клишированные типажи - типичная хакерша, водитель-угонщик, злой коп-неудачник, выглядящий как бюджетный Хью Джекман боец отряда взломщиков и т.д. Забавно, но это также обставлено со здоровой долей самоиронии.

Музыкальное оформление приятно дополняет повествование, создает нужное настроение и правильно работает на атмосферу, что неудивительно, ведь свою руку к этому приложил маэстро Ханс Циммер.

Фото: KinoPoisk
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В итоге фильм "Армия воров" в значительно большей степени достоин внимания аудитории, чем последующий за ним в хронологическом порядке проект. Возможно, он местами чересчур прост, предсказуем и лишен каких-то амбиций, но как "кино на вечер" работает вполне отлично.

В недавнем интервью Зак Снайдер намекнул, что история Людвига Дитера еще не закончена и может быть продолжена в последующий выпусках франшизы. Потенциал явно есть - интересно будет посмотреть.

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