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31.10.2021 13:03
Рубрика: В мире

Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища

Текст: Юрий Когалов
Извержение вулкана на канарском острове Пальма лишило местных жителей возможности отпраздновать День Всех Святых и День мертвых. Эти религиозные праздники приходятся на 1 и 2 ноября. В Испании эти дни традиционно не рабочие, жители пиренейского королевства в эти даты стараются посетить могилы своих предков (как в России на Пасху). Однако в этом году жители южной части острова Пальма не смогут этого сделать. Из-за извержения вулкана кладбище Лас-Манчас оказалось засыпано пеплом, из-под серого слоя еле-еле торчат надгробия.

Потоки лавы остановились всего в 200 метрах от забора. Хотя места захоронения пока остались неповрежденными, кладбище больше не может функционировать, и это создает серьезные проблемы для всего острова. Дело в том, что здесь расположен единственный на весь остров крематорий. Поскольку практика сжигания тел стала в последнее время довольно популярной на Пальме, крематорий стал одним из наиболее значимых объектов. И теперь для совершения этого обряда тела умерших надо переправлять на Тенерифе.

Фото: esa.int
Спутник сфотографировал новый поток лавы на острове Пальма

Согласно последним данным, площадь, покрытая лавой, составляет 911,6 гектара (местами ее толщина достигает 40 метров). Уничтожено или серьезно повреждено 2296 зданий и около 70 километров дорог, свыше 7200 человек были эвакуированы. Ежедневно вулкан, извергающийся уже 1,5 месяца, выбрасывает в воздух свыше полумиллиона тонн диоксида серы.

Однако некоторые находят и плюсы в сложившейся ситуации. Все чаще остров Пальма посещают туристы, желающие полюбоваться на извержение вулкана. Пусть они проводят на острове меньше дней, но они хотя бы приезжают, отмечают отельеры и гиды. Уже на подлете к острову пассажиры самолетов прилипают к иллюминаторам, чтобы на свои телефоны запечатлеть потоки лавы. На самой Пальме организованы автобусные туры к площадкам, откуда хорошо видно извержение. Особым спросом пользуются ночные поездки. Как полагают местные экскурсоводы, при правильной постановке вопроса Канары могут стать европейскими Гавайями, которые многие посещают именно из-за вулканов.

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