Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища

Потоки лавы остановились всего в 200 метрах от забора. Хотя места захоронения пока остались неповрежденными, кладбище больше не может функционировать, и это создает серьезные проблемы для всего острова. Дело в том, что здесь расположен единственный на весь остров крематорий. Поскольку практика сжигания тел стала в последнее время довольно популярной на Пальме, крематорий стал одним из наиболее значимых объектов. И теперь для совершения этого обряда тела умерших надо переправлять на Тенерифе.

Согласно последним данным, площадь, покрытая лавой, составляет 911,6 гектара (местами ее толщина достигает 40 метров). Уничтожено или серьезно повреждено 2296 зданий и около 70 километров дорог, свыше 7200 человек были эвакуированы. Ежедневно вулкан, извергающийся уже 1,5 месяца, выбрасывает в воздух свыше полумиллиона тонн диоксида серы.

Однако некоторые находят и плюсы в сложившейся ситуации. Все чаще остров Пальма посещают туристы, желающие полюбоваться на извержение вулкана. Пусть они проводят на острове меньше дней, но они хотя бы приезжают, отмечают отельеры и гиды. Уже на подлете к острову пассажиры самолетов прилипают к иллюминаторам, чтобы на свои телефоны запечатлеть потоки лавы. На самой Пальме организованы автобусные туры к площадкам, откуда хорошо видно извержение. Особым спросом пользуются ночные поездки. Как полагают местные экскурсоводы, при правильной постановке вопроса Канары могут стать европейскими Гавайями, которые многие посещают именно из-за вулканов.