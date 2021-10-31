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31.10.2021 15:36
Рубрика: Административное право

При негрубых нарушениях КоАП граждане смогут платить только треть штрафа

Текст: Владислав Куликов
В проекте нового КоАП предусмотрено правило, дающее гражданам возможность заплатить в некоторых случаях только треть штрафа. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "РГ" советник министра юстиции России Дмитрий Коротков.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"В новом КоАП, например, к лицам, совершившим административные правонарушения, которые не относятся к грубым, будет применяться более мягкий режим ответственности, - подчеркнул Дмитрий Коротков. - А именно: обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного. Это фактически аналог 50-процентной скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время водителями за нарушение Правил дорожного движения. Особо следует выделить возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в размере одной третьей от минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении. Однако это касается только негрубых правонарушений".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Штрафы для водителей в проекте нового КоАП не будут повышены

По его словам, также в проекте КоАП вводится возможность заключения соглашения в рамках административного производства. И если лицо уплатит установленную сумму штрафа, возместит причиненный вред и примет меры по предотвращению аналогичных нарушений в дальнейшем, то оно освобождается от административной ответственности, а производство по делу подлежит прекращению. Однако в случае неисполнения условий соглашения такое лицо будет привлечено к ответственности на общих основаниях.

"Не следует именовать данное соглашение "досудебным" или "сделкой со следствием", поскольку не все дела рассматриваются судом, это во-первых, а во-вторых, такой терминологии новый КоАП не содержит. Конкретные сферы, в которых возможно заключение таких соглашений, будут определены в профильных федеральных законах", - пояснил советник министра юстиции.

Полный текст интервью читайте в ближайшем номере "РГ"