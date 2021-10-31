Власти Тувы рассказали о семье убитых девочек

Убитые сестры, которые с многочисленными травмами были найдены у жилого дома в Кызыле, ранее проживали в Тоджинском районе республики. Как сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг на странице в соцсетях, они переехали в Кызыл в начале учебного года.

Напомним, утром 31 октября у дома по улице Лопсанчапа в Кызыле были обнаружены две девочки в возрасте 9 и 14 лет с многочисленными травмами. Младшая девочка скончалась на месте происшествия. Старшую госпитализировали, однако спасти ее не удалось - девочка умерла в больнице.

Погибшие были сестрами. В семье осталась еще одна девятилетняя девочка. Как сообщил Ховалыг, семья погибших ранее проживала в Тоджинском районе. В этом году дети перевелись в столичную школу, и в начале учебного года они переехали в Кызыл.

По подозрению в двойном убийстве был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжкого вреда здоровью и угон. С ним проводятся следственные действия. Обстоятельства и мотив убийства не сообщаются. Возбуждено уголовное дело.

Глава региона сообщил, что по факту происшествия было проведено экстренное совещание межведомственной комиссии социального блока. Ховалыг выразил соболезнования родным погибших и подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит о необходимости усиления работы социального блока республики. По его словам, особая ответственность лежит на местных властях. Ранее региональная прокуратура начала проверку действий должностных лиц, отвечающих за профилактику преступлений среди несовершеннолетних. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.