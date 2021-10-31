Новости

Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
Оперштаб: в Москве выявлено 7603 новых случая COVID-19 11:41
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве 11:30
США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы 11:26
Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
В Москве работают 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 10:22
Правящая партия Грузии убедительно победила на местных выборах 10:04
Петр Бирюков: Уровень вакцинации сотрудников горхозяйства Москвы достиг 92% 09:48
Назван надежный способ защиты квартиры от незаконной продажи 09:39
Бастрыкин поручил проверить издевавшихся над пожилой женщиной 09:23
Минздрав запретил продавать лекарства на основе ранитидина 08:35
Россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства 07:55
Фигуристка Валиева победила с двумя мировыми рекордами на Skate Canada 07:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 12:07
Рубрика: Экономика

Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи стартовали длинные выходные. Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями. Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, по прогнозам, за эти дни город посетят свыше ста тысяч туристов. Вместе с тем на курорте ужесточили антиковидные правила. Корреспондент "РГ" прогулялась по центру Сочи и пообщалась с прохожими.

В Крыму из-за пандемии ограничили доступ в заповедники

- Так много людей на Навагинской (центральной улице Сочи. - Прим. "РГ"), мы не ожидали, когда пошли сюда прогуляться, - поделились впечатлениями две молодые местные жительницы.

Люди в основном гуляют по городу, в кафе и ресторанах посетителей мало. Со вчерашнего дня они принимают гостей только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

- Внимательно изучили меню на входе, сначала хотели заказать что-то навынос, а потом передумали - устроим ресторан у себя дома, - улыбнулась супружеская пара из Москвы, снявшая в Сочи квартиру на время отдыха.

- Мы хотели с компанией выпить по чашке кофе и перекусить, но нас не пустили ни во внутрь кафе, ни на летнюю веранду, - рассказала туристка из Сыктывкара Александра. - Так как QR-кода у нас нет, пришлось купить навынос и обосноваться на соседней лавке.

Благо, сейчас в Сочи погода позволяет - днем разогревается до 20 с лишним градусов и можно ходить в летней одежде, не боясь замерзнуть. Отдыхающие загорают у берега моря - на курорте работают 30 зимних пляжей. Горный кластер тоже пользуется популярностью.

Кроме мест общественного питания, в Сочи приостановили проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий. Но на курорте открыты 35 объектов показа на открытом воздухе - парки, скверы и горные курорты.

Например, парк "Дендрарий" и объекты Сочинского национального парка в нерабочие дни работают в обычном режиме. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, вход на прогулочно-экскурсионные маршруты временно осуществляется с интервалом не менее 15 минут и группами не более десяти человек.

Сколько всего туристов прибыли на главный кубанский курорт в первый день длинных выходных, пока не подсчитали. Известно лишь, что с 30 октября по 7 ноября в Сочи ожидается 75-процентная загрузка средств размещения.

В регионах Экономика Туризм Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора
СМИ: Заявления Путина о нефти по 100 долларов встревожили США и Японию
Пушков заявил о полном провале руководства НАТО
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
В нерабочие дни появится возможность сэкономить на коммуналке
Кто получит сельскую надбавку к пенсии в 2022 году