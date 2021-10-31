Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни

В Сочи стартовали длинные выходные. Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями. Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, по прогнозам, за эти дни город посетят свыше ста тысяч туристов. Вместе с тем на курорте ужесточили антиковидные правила. Корреспондент "РГ" прогулялась по центру Сочи и пообщалась с прохожими.

- Так много людей на Навагинской (центральной улице Сочи. - Прим. "РГ"), мы не ожидали, когда пошли сюда прогуляться, - поделились впечатлениями две молодые местные жительницы.

Люди в основном гуляют по городу, в кафе и ресторанах посетителей мало. Со вчерашнего дня они принимают гостей только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

- Внимательно изучили меню на входе, сначала хотели заказать что-то навынос, а потом передумали - устроим ресторан у себя дома, - улыбнулась супружеская пара из Москвы, снявшая в Сочи квартиру на время отдыха.

- Мы хотели с компанией выпить по чашке кофе и перекусить, но нас не пустили ни во внутрь кафе, ни на летнюю веранду, - рассказала туристка из Сыктывкара Александра. - Так как QR-кода у нас нет, пришлось купить навынос и обосноваться на соседней лавке.

Благо, сейчас в Сочи погода позволяет - днем разогревается до 20 с лишним градусов и можно ходить в летней одежде, не боясь замерзнуть. Отдыхающие загорают у берега моря - на курорте работают 30 зимних пляжей. Горный кластер тоже пользуется популярностью.

Кроме мест общественного питания, в Сочи приостановили проведение всех массовых культурных и спортивных мероприятий. Но на курорте открыты 35 объектов показа на открытом воздухе - парки, скверы и горные курорты.

Например, парк "Дендрарий" и объекты Сочинского национального парка в нерабочие дни работают в обычном режиме. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, вход на прогулочно-экскурсионные маршруты временно осуществляется с интервалом не менее 15 минут и группами не более десяти человек.

Сколько всего туристов прибыли на главный кубанский курорт в первый день длинных выходных, пока не подсчитали. Известно лишь, что с 30 октября по 7 ноября в Сочи ожидается 75-процентная загрузка средств размещения.