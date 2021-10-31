Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте

Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку россиянам, которые пострадали из-за отравления в египетском отеле. Об этом сообщили в ведомстве.

"Роспотребнадзор готов оказать юридическую поддержку потребителям, пострадавшим от отравления в отеле в Египетской Республике в подаче претензий и коллективных исков", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что в МИД Египта были направлены запросы по возникшей ситуации. Пострадавшие могут обратиться за помощью через сайт Роспотребнадзора.

В отеле AMC Royal в Хургаде отравились 40 туристов из России. Как рассказал глава туристических гидов Хургады Башар Абу Талеб, к этому моменту всех пострадавших уже выписали из больницы и разместили в других отелях. Он добавил, что в отеле выявили еще несколько бессимптомных случаев. Сейчас отель временно закрыт, идет расследование.