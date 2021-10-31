Тестируем зимние шины Nokian Hakkapeliitta 10р. Чем они лучше "девятки"

Зимние шины Nokian Hakkapeliitta 10р являются развитием популярной линейки девятого поколения. "РГ" взяла на тест главную новинку этого сезона.

Принципиальный момент - для стран Северной Европы и Северной Америки финская модель выходит под названием Hakkapeliitta 10, то есть без элемента "р" в названии. Литеру "р" между тем следует расшифровывать как Perfect (совершенная) и Power (мощная). Так чем же отличается модификация, созданная специально для нас?

Прежде всего тем, что эта новинка разрабатывалась с учетом требований к безопасности на зимних дорогах стран СНГ. Пожалуй, главным следствием адаптации стала длина фирменных стальных шипов, которые выполнили для нас чуть более длинными, чтобы "финка" стала еще более цепкой в условиях суровых российских зим.

Ключевые новшества

Фото: Пресс-служба Nokian.

Если посмотреть на фирменные фото и иллюстрации новой шинной модели из Финляндии, то в глаза сразу бросаются два разных вида шипов - для центральной части протектора и плечевых зон. "Когти" в центральной части отвечают за устойчивость на прямых, их "коллеги" на флангах - за цепкость и курсовую устойчивость в виражах.

Такая технология была использована также и в Hakkapeliitta 9, а в "десятке" она получила дальнейшее развитие. А именно, шипы теперь имеют новый дизайн и размещение. Сердечники центральных шипов в форме "сердечка", в свою очередь боковые шипы с сердечником в форме трехлучевой звезды теперь развернуты на 180 градусов относительно центральной оси, что позволяет им находиться в повороте в максимально эффективном положении. Шипы получили также иную центральную вставку, каждый шип весит при этом лишь 0,9 грамма, что способствует снижению неподрессоренных масс.

Не менее важно, что по сравнению с Hakkapeliitta 9 количество шипов было существенно увеличено. К примеру, в наиболее ходовом типоразмере 205/55 R16 используется 220 шипов против лишь 190 у шины девятого поколения. Таким образом, прибавка составила внушительные 16%.

Фото: Пресс-служба Nokian.

На улучшение управляемости и проходимости нацелен и новый направленный дизайн протектора с жесткой центральной частью. Хотя плечевые зоны напоминают дизайн предыдущей модели, боковые протекторные блоки получили обратно направленный пилообразный рисунок усилителей торможения и ускорения, а шашки протектора стали чуть уже, что позволило увеличить их количество, а значит и число кромок сцепления на каждой шине.

Кроме того, глубина и ширина канавок в плечевых областях была увеличена для улучшения проходимости в снегу. А именно, глубина протектора в центральной части новой покрышки составляет 9 мм, что помогает справиться с аквапланированием и слэшпленнингом, иначе говоря, движением юзом по снегу.

Финны основательно поработали и над составом смеси протектора, где отныне более 30% натуральных материалов, таких как сосновый экстракт и рапсовое масло. А из всех масел, используемых в составе протектора, более 50% имеют натуральную основу. В том числе и это позволило снизить показатель сопротивления качению, что хоть и ненамного, но способствует экономии топлива и сокращению вредных выбросов.

Ради большей выносливости шипов Nokian увеличила толщину базового слоя резины, одновременно сделав его чуть жестче, чтобы "когти" держались в составе еще крепче. Это же привело к дополнительному эффекту - на 12% улучшились ускорения на льду.

За износом колес можно следить с помощью индикатора на протекторе, который показывает высоту в миллиметрах вместе со значком снежинки. Снежинка остается видимой, пока протектор не уменьшится до 4 миллиметров.

Что на практике

Фото: Пресс-служба Nokian.

Теория - это всегда хорошо, но как флагманская модель финской компании показала себя в российских условиях? Мы установили У Hakkapeliitta 10p эта технология получила дальнейшее развитие - отныне "когти" получили новый дизайн и размещение: боковые шипы теперь повернуты на 180 градусов относительно центральной оси, что позволяет им находиться в повороте в максимально эффективном положении.Hakkapeliitta 10р размерностью 205/55 R16 на Skoda Octavia.

Пробуксовки при резких стартах минимальные, машина уверенно держится на траектории в связке виражей и не уходит с курса при резком торможении. На укатанном снегу все тоже очень неплохо. Здесь, конечно, заметнее пробуксовки на старте, но они точно не чрезмерны.

"Десятка" особенно хорошо цепляется за дорогу при движении автомобиля на вираже и при этом оказывает низкое сопротивление качению при прямолинейном движении, а также обеспечивает достойную управляемость на чистом, заснеженном и обледенелом асфальте. Единственное - торможение на сухом покрытии кажется не таким уверенным.

Когда мы тестировали в прошлом году "девятку", главная наша претензия касалась шумности резины как на льду, так и на асфальте. Так вот, финны основательно поработали над этим компонентом.

Впервые в истории шин Hakkapeliitta для улучшения акустического комфорта было оптимизировано расположение шипов. Также применена оригинальна технология фиксации шипов. Они фиксируются в базовом слое, который стал более жестким и толстым, но под каждым шипом присутствует слой более мягкой резиновой смеси, которая является своеобразной подушкой.

Также под основанием шипа есть полость с воздухом. Комбинация мягкой резиновой подушки, воздушного "амортизатора" и увеличения резинового слоя между шипом и брекерным пакетом позволила значительно снизить уровень шума и изменить его тональность.

И надо сказать, что в реальности все это не пустые слова. "Десятка" действительно тише "девятки" - хотя сами финны и оценивают улучшение в 6%.

С прицелом на джиперов и гонщиков

Фото: Пресс-служба Nokian.

Добавим, что помимо основной легковой версии Hakkapeliitta 10р на российский рынок выходит также модификация Hakkapeliitta 10р SUV - шины, предназначенные для внедорожников. Такие покрышки отличают более прочная конструкция во всех типоразмерах, два слоя текстильного корда, а также более агрессивные ламели плечевых зон. Кроме того, здесь применена технология арамидных боковин, дающая высокую защиту от физических повреждений.

Еще один новый вариант "десятки" - модификация Hakkapeliitta 10 EV - адресована владельцам электромобилей и гибридов. В 10 EV применена технология SilentDrive, заключающаяся в нанесении на внутреннюю сторону шины пористого звукопоглощающего слоя.

Цены на Hakkapeliitta 10р начинаются от 5560 рублей. И это главный ее минус - дороговато, конечно. Хотя понятно, что количество нововведений все-таки велико. Ну и все улучшения не могли пройти незамеченными для кошелька покупателей. Плюс ко всему не стоит забывать, и "девятка" была не особо и дешевой модель - за качество всегда приходится платить.

Выпуск почти всех типоразмеров налажен на заводе Nokian Hakkapeliitta 10p во Всеволожске. Размерный ряд состоит из шин от 14 до 22 дюймов. Все шины представлены в скоростной категории T (до 190 км/ч) и в большинстве типоразмеров имеют маркировку XL (максимально возможная грузоподъемность в данном размере).