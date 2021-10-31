В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" получили регистрацию в Камбодже в рамках ускоренной процедуры, сообщили в РФПИ.

"Камбоджа стала 71-й страной в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину", - говорится в сообщении на официальном сайте препарата "Спутник V".

Эта вакцина получила регистрацию первой в мире - в августе прошлого года. Сейчас препарат разрешен к использованию в 71 стране, общее население которых составляет более половины от общего числа людей на планете. Ранее эксперт объяснил, почему возникают сложности с одобрением российской вакцины в Европе.

Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Этот препарат одобрен в 15 странах, еще три десятка государств сейчас находятся в процессе регистрации.