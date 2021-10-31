Новости

В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт" 14:11
В Минске представили картину с Лукашенко в бронежилете и с автоматом 13:47
Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет 13:47
"Роскосмос" показал эмблему нового узлового модуля МКС "Причал" 13:30
Роспотребнадзор поможет туристам, отравившимся в Египте 13:19
США ввели санкции против иранских дронов 13:07
В Петербурге скончался народный артист России Геннадий Бойко 13:04
Пепел от извержения вулкана на Канарах засыпал кладбища 13:03
Минздрав поможет владимирским медикам в борьбе с COVID-19 12:45
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем 12:37
Эксперты сообщили о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака 12:35
МХАТ отменил спектакль с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин" 12:11
Грузия начала производство американского оружия 12:08
Видео: Как в Сочи начались объявленные в стране нерабочие дни 12:07
Страны Евросоюза перешли на зимнее время 12:03
Лидеры G20 одобрили введение налога для корпораций 11:50
Финансист рассказал о необычных способах заработка на недвижимости 11:47
Оперштаб: в Москве выявлено 7603 новых случая COVID-19 11:41
Синоптики рассказали, какой будет первая неделя ноября в Москве 11:30
США и Евросоюз согласились снизить экспортные тарифы 11:26
Володин назвал самый важный закон октября 11:14
Тренер объяснил, как безопасно бегать в холодную погоду 10:56
В Туве убили двух малолетних девочек 10:51
В Астраханской области нашли тело пятилетней девочки 10:32
Эпидемиолог Роспотребнадзора осудил намеренное заражение коронавирусом 10:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
Льготы для бизнеса и новые COVID-сертификаты: что изменится в ноябре
31.10.2021 14:11
Рубрика: Общество

В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Текст: Евгения Думанская

Российские вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" получили регистрацию в Камбодже в рамках ускоренной процедуры, сообщили в РФПИ.

Фото: Александр Корольков/РГ
Минздрав призвал использовать "Спутник Лайт" только для ревакцинации

"Камбоджа стала 71-й страной в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину", - говорится в сообщении на официальном сайте препарата "Спутник V".

Эта вакцина получила регистрацию первой в мире - в августе прошлого года. Сейчас препарат разрешен к использованию в 71 стране, общее население которых составляет более половины от общего числа людей на планете. Ранее эксперт объяснил, почему возникают сложности с одобрением российской вакцины в Европе.

Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Этот препарат одобрен в 15 странах, еще три десятка государств сейчас находятся в процессе регистрации.

Общество Здоровье В мире Юго-Восточная Азия Камбоджа Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Власти Египта закрыли отель, где отравились россияне
В Камбодже зарегистрировали "Спутник V" и "Спутник Лайт"
В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора
Убитые в Туве девочки были сестрами
Гинцбург назвал причину непризнания вакцины "Спутник V" в Европе
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей