В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора

МВД России изучает целесообразность оснащения автомобилей Госавтоинспекции интеллектуальной системой надзора, вопрос ее внедрения будет решаться по итогам научной работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что патрульные автомобили в скором времени оснастят "умными балками" с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

Кстати, ранее ГИБДД также рассказывала о том, что за три месяца работы скрытый патруль смог выявить свыше четырех тысяч нарушений.