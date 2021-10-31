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31.10.2021 11:29
Рубрика: ПДД

В машины ДПС могут внедрить интеллектуальную систему надзора

Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

МВД России изучает целесообразность оснащения автомобилей Госавтоинспекции интеллектуальной системой надзора, вопрос ее внедрения будет решаться по итогам научной работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявлял, что патрульные автомобили в скором времени оснастят "умными балками" с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.

Кстати, ранее ГИБДД также рассказывала о том, что за три месяца работы скрытый патруль смог выявить свыше четырех тысяч нарушений.