Задержан шеф-повар египетского отеля, где отравились российские туристы

Генеральная прокуратура Египта расследует отравление 47 туристов, в том числе 29 из России, в отеле AMC Royal в Хургаде. Сотрудников гостиницы, включая шеф-повара, задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное надзорное ведомство.

После случившегося специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников. Правоохранители опросили туристов и остальных постояльцев, кто не отравился, а также медиков.

При этом шеф-повар, помощник директора и ответственный за качество в отеле отрицают обвинения. Все они задержаны, проводится проверка.

Сам отель закрыт на неопределенный срок. Его директора отстранили от работы на три месяца.