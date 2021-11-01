Экс-президенту Польши Леху Валенсе грозит до трех лет тюрьмы

Экс-президенту Польши Леху Валенсе предъявили обвинение в даче ложных показаний относительно его сотрудничества со спецслужбами социалистической Польши. Лауреату Нобелевской премии мира грозит до трех лет тюрьмы.

Сам Валенса отказался отвечать на вопросы следователей и на своей странице в Facebook объяснил почему: "Я не признаю себя виновным в действиях, в которых меня обвиняют! А сам факт появления таких обвинений считаю позорным. Это очередной поклеп, попытка дискредитировать меня в глазах общественности и, как следствие, приуменьшить мою роль в истории. Я надеюсь, что когда-нибудь те, кто сделал возможным выдвижение этих позорных обвинений, понесут за это ответственность. Прокуратура - не место для установления исторической правды. Правду о тех временах установят историки, а вердиктов истории я не боюсь".

В его словах есть доля правды. Преследование экс-президента Польши, лидера легендарной "Солидарности" стало делом принципа для политиков правящей сегодня в Польше партии "Право и Справедливость". По мнению наблюдателей, они пытаются доказать полякам, что их партия - первая в истории Польши формация, не связанная с социалистическими спецслужбами. Поэтому им так важно донести до общественности, что Валенса был агентом польских служб безопасности, которые поляки называют СБ или "беспекой".

Правда, нет дыма без огня. Как уже писала "РГ", история с агентом "Болеком" всплыла еще в 2008 году, когда двое сотрудников созданного "ПиС" Института Национальной Памяти, занимающегося, в том числе люстрацией, опубликовали книгу "СБ и Лех Валенса. Дополнение к биографии". В ней они обвинили экс-президента в сотрудничестве со спецслужбами. Тогда Валенсе удалось доказать, что все имевшиеся в распоряжении института документы были подделаны для того, чтобы помешать Нобелевскому комитету присудить ему премию. Правда, в реестре тайных сотрудников спецслужб действительно был зарегистрирован агент "Болек". Но, учитывая ситуацию в Польше в 70-е годы прошлого века, можно было понять, почему простой электрик гданьской судоверфи, когда его арестовали в тот момент, когда его жена была беременна, подписал обязательство о сотрудничестве, от которого позже отказался. Сторонники бывшего лидера "Солидарности" и даже некоторые его противники придерживались мнения, что после 1976 года агентурной деятельностью Валенса не занимался и был "чистым" оппозиционером и вождем. А польский люстрационный суд дважды вынес решение, что во времена "Солидарности" Лех Валенса не был действительным агентом СБ.

Но в 2016 году эта история снова стала актуальной. После смерти последнего министра внутренних дел социалистической Польши Чеслава Кишчака его вдова попыталась продать государству документы, которые хранились у них дома. Среди них обнаружились бумаги, подписанные "Болеком". Тогда Валенса заявил во всеуслышание, что это тоже подделка. А прокуратура Института Национальной Памяти Польши сообщила о начале расследования, целью которого было "установить факт совершения преступления, заключающегося в подделке этих документов, и личность преступника". Лех Валенса в этом следствии имел статус пострадавшего. По данным прокуратуры, "допрошенный тогда в качестве свидетеля и предупрежденный об уголовной ответственности за ложные показания и сокрытие правды, он отрицал то, что писал и подписывал показанные ему в ходе допроса документы". Чтобы проверить подлинность этих бумаг, прокуроры ИНП обратились за почерковедческой экспертизой в Институт судебной экспертизы имени Яна Сены в Кракове. В сообщении ИНП говорится: "Группа следователей подвергла анализу 158 документов из личного дела и служебного дела тайного сотрудника СБ под псевдонимом "Болек". Она сравнила их с более чем 140 документами, которые в период с 1963 по 2016 год, несомненно, написал или подписал Лех Валенса, а также с документами, составленными десятью сотрудниками СБ, данные которых фигурируют в служебном деле и личном деле агента под псевдонимом "Болек".

Итогом исследования стала насчитывающая 235 страниц оценка следователей, которые "определенно и несомненно" установили, что "собственноручное обязательство о начале сотрудничества со Службой Безопасности от 21 декабря 1970 года было полностью написано Лехом Валенсой; 17 рукописных квитанций о получении денег за передачу сотрудникам СБ информации полностью написаны Лехом Валенсой; 29 рукописных донесений тайного сотрудника, написанных и подписанных псевдонимом "Болек" были полностью написаны Лехом Валенсой…" и так далее.

И вот теперь Валенса из пострадавшего стал обвиняемым. Согласно параграфу 1 статьи 233 польского Уголовного кодекса, "при даче показаний, которые должны стать доказательством в судебном процессе или другом процессе, который ведется на основании закона, лжесвидетельство или сокрытие правды карается лишением свободы на срок до трех лет".