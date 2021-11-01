Макрон обвинил премьер-министра Австралии в неискренности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон солгал ему, когда не сообщил о планах разорвать контракт на строительство подлодок. "Я не думаю, я знаю это", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос журналистов.

Премьер Австралии, в свою очередь, отметил, что еще в июне четко дал понять, что обычные подводные лодки (производства французской компании Naval Group) не смогут удовлетворить стратегические интересы страны.

"И нам пришлось принимать решение, исходя из наших национальных интересов", - приводит слова Моррисона газета Sydney Morning Herald.

Макрон же еще раз подчеркнул, что решение разорвать контракт подорвало доверие между странами. При этом президент Франции отметил, что "очень уважает" Австралию и людей, живущих там.

"Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью", - добавил политик.

Ранее сообщалось, что глава компании Naval group Пьер Эрик Поммелле был шокирован действиями Канберры, которая вступила в новый оборонный союз AUKUS и отказалась от приобретения французских субмарин. "Об этом решении нам сообщили без всякого уведомления, с невероятной жестокостью", - подчеркнул он.