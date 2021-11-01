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01.11.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Nissan начал выпуск нового Pathfinder для России. Его везут из США

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan сообщила о начале производства нового Pathfinder, предназначенного для российского рынка. В салонах официальных дилеров внедорожники появятся в начале 2022 года.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Известно, что в России Nissan Pathfinder будет представлен в четырёх комплектациях, каждая из которых включает в себя: систему интеллектуального полного привода, трёхзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, электрообогрев лобового стекла, руля и сидений. Также доступны цифровая приборная панель на экране 12.3 дюйма, мультимедиа 10.8 дюйма, система полуавтономного вождения Nissan ProPilot, премиум-аудиосистема Bose.

Напомним, что новый Pathfinder в стандартной комплектации имеет восьмиместную компоновку салона, семь мест - прерогатива дорогих версий с раздельными креслами второго ряда.

Двигатель остался прежним - V6 объёмом 3.5 литра, который выдаёт 288 л.с. и 351 Нм (данные, указанные на момент премьеры, в России характеристики могут быть другими). Вариатор уступил место 9-диапазонной АКП, у полноприводной трансмиссии есть семь режимов работы, включая режим буксировки.

"Расширение модельной линейки компании в России за счёт нового Nissan Pathfinder станет важнейшей частью плана "Nissan Next", объявленного в прошлом году и представляющего собой пути развития компании на ближайшие годы," - заявил Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan