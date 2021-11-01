Президент Молдавии о новом контракте с "Газпромом": Мы довольны

Молдавия довольна подписанным с "Газпромом" контрактом на поставку газа. Об этом заявила президент республики Майя Санду. "Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан", - цитирует политика газета "Коммерсант".

Голубое топливо в стране подорожает, но рост цен будет не таким большим, каким мог быть, если бы газ покупали по рыночной цене.

Напомним, Кишинев и Москва 29 октября согласовали условия на поставку газа, а также схему погашения задолженности страны. Контракт продлен на пять лет. Молдавия в ноябре будет покупать российский газ по 450 долларов за тысячу кубометров. А на бирже цена вдвое выше - почти 800 долларов за тысячу кубометров.