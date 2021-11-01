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01.11.2021 01:22
Рубрика: Общество

Омская сирота, о которой писала "РГ", добилась в суде права воспитывать дочь

Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8600)
Центральный районный суд Омска поставил точку в резонансном деле новорожденной Мирославы Киселевой. На протяжении нескольких месяцев омский Дом ребенка отказывался отдавать малышку ее матери - сироте Людмиле Киселевой.
Первой Мирославу и ее маму поздравила руководитель общественной Ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олеся Григорьева (слева). Фото: Наталья Граф Первой Мирославу и ее маму поздравила руководитель общественной Ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олеся Григорьева (слева). Фото: Наталья Граф
Первой Мирославу и ее маму поздравила руководитель общественной Ассоциации по защите интересов семьи "ДОМ" Олеся Григорьева (слева). Фото: Наталья Граф

Чиновники утверждали, что воспитанница детского дома не имеет необходимых навыков самообслуживания и не способна сама воспитывать дочь. Но справедливость наконец восторжествовала - малышку вернули маме.

Фото: iStock
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Пока шел процесс, Мирослава крепко спала в переноске на скамье в зале заседаний. Она улыбалась во сне и в силу возраста даже не подозревала о том, что сейчас решается ее судьба.

Истцы неоднократно утверждали, что Люда может быть нездорова и недееспособна. Ведь она воспитывалась в коррекционном интернате. Но принудительная психиатрическая экспертиза установила, что никаких заболеваний, мешающих воспитывать малышку, у Киселевой нет. В итоге судья Оксана Мезенцева, подробно изучив все материалы дела, посчитала, что Людмила Киселева в состоянии воспитывать Мирославу сама. "Бюджетному учреждению "Специализированный дом ребенка" в удовлетворении исковых требований отказать", - вынесла решение судья.

Люда взяла проснувшуюся дочку на руки и едва не расплакалась. "Я никогда и никому ее больше не отдам", - пообещала она

Суд также обязал департамент образования Омска на протяжении полугода осуществлять контроль за семьей Киселевых и оказывать им помощь и поддержку. Мирославу вернули матери. Люда взяла проснувшуюся дочку на руки и едва не расплакалась. "Я никогда и никому ее больше не отдам, - пообещала она.

Прямая речь

Анна Кузнецова, заместитель председателя Госдумы:

- Все говорило о том, что решение будет непростым - отобрать или оставить ребенка с мамой, но его удалось найти. Мы обращались к губернатору, в региональную прокуратуру, в Дом ребенка. Тогда было принято решение, что мама и дочка будут жить вместе, но в сопровождении специалистов, до решения суда. И теперь судом принято окончательное решение, что мама и дочка будут жить вместе. К сожалению, опекой вовремя не было найдено нужного решения, и семья была на грани… Мы не раз говорили о необходимости реформирования органов опеки и попечительства, работа в профильном ведомстве уже ведется, главное - не затягивать. От этого зависят жизни и судьбы тысячи семей.

Подготовила Татьяна Владыкина

В регионах Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск РГ-Видео

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