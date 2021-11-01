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Рубрика: Происшествия

В Томске выявили нарушения в госпитале, где внук ухаживал за бабушкой

Текст: Наталья Граф (Томск)

Росздравнадзор выявил нарушения в томской МСЧ №2, где скончалась пожилая пациентка. Несколько дней под видом врача за ней ухаживал внук.

Фото: Следственный комитет РФ
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- В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части оказания доступной и качественной медицинской помощи, - сообщает Росздравнадзор по Томской области.

Проверяющие выдали медсанчасти предписание об устранении нарушений.

Напомним, ранее житель Томска рассказал, что его бабушка находилась в томском респираторном госпитале МСЧ №2 в невыносимых условиях. Ее соседки по палате сообщили ему, что старушку даже не кормят. Тогда внук решился на отчаянный шаг. Переоделся в защитный медицинский костюм и под видом врача проник в больницу. Несколько дней он сам ухаживал за беспомощной родственницей. Но потом его разоблачили.

Томич вылетел в Москву, чтобы обратиться за помощью в Следственный комитет. Но не успел спасти бабушку. У болеющей коронавирусом пенсионерки развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Пожилую томичку подключили к аппарату ИВЛ, но она скончалась.

Местные власти назвали ситуацию в госпитале недопустимой. В настоящее время в учреждении проходят проверки.

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