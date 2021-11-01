В Тотьме нашли 500-летние трубы для солеварения

В городе Тотьма Вологодской области в ходе археологических раскопок были обнаружены артефакты, показывающие развитие соляного промысла в регионе. Многим предметам более 500 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Тотемского музейного объединения Алексея Новоселова.

В частности, обнаружены рассолопроводы - это деревянные трубы, через которые рассол поступал из скважин на выпарку. Она производилась в специальных гигантских сковородах - цренах. В ходе раскопок археологи обнаружили кованые заклепки для них. А поступал рассол из специального рассольного колодца, он также был обнаружен в ходе раскопок. Его диаметр более двух метров, что считается очень большим размером для таких конструкций.

По предварительным данным, возраст обнаруженных артефактов от 200 до 500 лет, более точная датировка каждого предмета будет установлена в ходе дендрологической экспертизы.

Соляной промысел был развит во многих городах Русского Севера, так, помимо Тотьмы соль, являвшуюся в те годы довольно дорогим товаром, добывали в Неноксе, Сольвычегодске и Старой Руссе.