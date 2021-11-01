В Тотьме нашли 500-летние трубы для солеварения

Новости

В новой Москве снова подорожали новостройки 11:30
Российские бронеавтомобили вызвали интерес в Латинской Америке 11:27
В Томске выявили нарушения в госпитале, где внук ухаживал за бабушкой 11:26
В транспорте Москвы усилили контроль за ношением масок 11:23
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11% 11:21
Возбуждено дело об организации экстремистской ячейки в калужской колонии 11:17
Расписание поездов на МЖД изменится в ноябрьские праздники 11:03
В Беларуси определили самый популярный легковой автомобиль 10:52
Врач-диетолог назвала плюсы и минусы питания веганов 10:47
Приставы вновь приостановили выходы к должникам из-за пандемии 10:33
С 1 ноября в Москве можно вызвать ветеринара на дом со скидкой 10:32
Банки и компании ЖКХ переходят на онлайн взаимодействие с приставами РФ 10:25
АПЛ "Новосибирск" выполнит четыре пуска ракет до конца года 10:22
Суперсервис ФССП позволит в режиме онлайн следить за взысканием алиментов 10:19
Скончался российский консул в Дананге Андрей Плам 10:16
Где в России самый высокий и самый низкий уровень безработицы 10:12
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море 10:11
Приставы изъяли в этом году у чиновников 1,5 тысячи объектов имущества 10:07
Москвичам пообещали теплый ноябрь 10:04
На ВДНХ открылся центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19 09:47
В Минске покажут лучшие фильмы уходящего года 09:47
В Магаданской области браконьеры добыли красной икры на 7 млн рублей 09:34
На Алтае раскрыли мошенничество с фонарями на 100 миллионов рублей 09:33
Стоимость российской пшеницы обновила максимум с сезона 2012/13 09:30
В калужской колонии выявили экстремистскую ячейку 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
Синоптики рассказали о погоде в ноябре
01.11.2021 11:18
Рубрика: Общество

В Тотьме нашли 500-летние трубы для солеварения

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В городе Тотьма Вологодской области в ходе археологических раскопок были обнаружены артефакты, показывающие развитие соляного промысла в регионе. Многим предметам более 500 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Тотемского музейного объединения Алексея Новоселова.

Фото: iStock
Археологи нашли в курганах Тувы бронзовое и железное оружие

В частности, обнаружены рассолопроводы - это деревянные трубы, через которые рассол поступал из скважин на выпарку. Она производилась в специальных гигантских сковородах - цренах. В ходе раскопок археологи обнаружили кованые заклепки для них. А поступал рассол из специального рассольного колодца, он также был обнаружен в ходе раскопок. Его диаметр более двух метров, что считается очень большим размером для таких конструкций.

По предварительным данным, возраст обнаруженных артефактов от 200 до 500 лет, более точная датировка каждого предмета будет установлена в ходе дендрологической экспертизы.

Соляной промысел был развит во многих городах Русского Севера, так, помимо Тотьмы соль, являвшуюся в те годы довольно дорогим товаром, добывали в Неноксе, Сольвычегодске и Старой Руссе.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Сенатор Рукавишникова рассказала о новом наказании для водителей-лихачей
Власти Москвы подготовят план полного отказа от мигрантов на стройках
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 11%
ЦБ лишил лицензии банк "Спутник"
Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов даже у привитых трижды
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей