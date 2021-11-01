В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты

Со вторника, 2 ноября, на въездах в Севастополь перестанут работать блокпосты для проверки QR-кодов. Об этом сегодня на заседании городского правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- Принято решение работу контрольных пунктов пропуска завершить. Поручаю сегодня с полуночи блокпосты снять, - сказал Развожаев.

Он рассказал, что в течение трех дней на блокпостах вели мониторинг въезжающих и выезжающих людей. Число туристов заметно снизилось.

- В первые два дня поток иногородних автомобилей был существенный, а к сегодняшнему дню практически иссяк, - отметил губернатор. - Люди уже определились с планами и вряд ли захотят посетить Севастополь до конца нерабочих дней.

Глава города также сообщил, что большинство севастопольцев, которые едут по своим делам, предъявляют QR-коды. И лишь единицы перемещаются без них.

Напомним, блокпосты на въездах в Севастополь заработали утром 30 октября. Чтобы попасть в город, надо было предъявить QR-коды или медсправки о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании. Работали семь постов на автодорогах и один на железнодорожном вокзале.