Руководствуясь Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", постановляю:
1. Признать Указ Губернатора города Севастополя от 26.10.2021 № 84-УГ "О введении с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019" утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 02.11.2021.
Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев
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