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2 ноября 2021 г.

Указ губернатора города Севастополя от 1 ноября 2021 года № 87-УГ "О признании Указа Губернатора города Севастополя от 26.10.2021 № 84-УГ "О введении с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019" утратившим силу"

Руководствуясь Законом города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС "О правовых актах города Севастополя", постановляю:

1. Признать Указ Губернатора города Севастополя от 26.10.2021 № 84-УГ "О введении с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019" утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 02.11.2021.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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