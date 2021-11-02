Указ губернатора города Севастополя от 1 ноября 2021 года № 87-УГ "О признании Указа Губернатора города Севастополя от 26.10.2021 № 84-УГ "О введении с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. дополнительных ограничительных мер в рамках режима повышенной готовности на территории города Севастополя, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019" утратившим силу"